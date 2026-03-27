Sabato 28 e domenica 29 marzo tornano in mostra le collezioni di farfalle al museo di Villa Mirabello

Visite guidate e momenti dedicati ai bambini. È “Farfalle in festa“, con l’esposizione al pubblico di alcuni esemplari di lepidotteri che fanno parte delle due collezioni storiche Tamagno e Simondetti, oggi di proprietà del Comune di Varese

Con il ritorno della primavera, ripetendo una tradizione che si è consolidata nel corso degli anni, nelle sezione naturalistica del museo archeologico di Villa Mirabello tona l’iniziativa “Farfalle in festa“, con l’esposizione al pubblico di alcuni esemplari di lepidotteri che fanno parte delle due collezioni storiche Tamagno e Simondetti, oggi di proprietà del Comune di Varese.

Esemplari esotici e di casa nostra potranno essere eccezionalmente ammirati nelle due giornate di sabato 28 e domenica 29 marzo, prima di tornare ad essere custoditi negli armadi entomologici del museo, per garantirne la conservazione e tutelarne l’integrità dopo il restauro condotto dall’entomologa Cinzia Monte tra il 2020 e il 2021. In occasione della mostra, domenica 29 marzo dalle ore 15.00 alle ore 16.30 ci sarà una visita accompagnata condotta dalla Conservatrice Archeologica Barbara Cermesoni e dall’entomologa Cinzia Montesarà, per permettere di osservare materiali di valore scientifico e storico, mentre per i più piccoli ci sarà un laboratorio didattico rivolto a bambini e bambine dai 6 agli 11 anni. Per prenotazioni e iscrizioni scrivere a museivarese@ cooperativasullarte.it.

Un’esposizione che consente di favorire la fruizione della collezione e al tempo stesso tutelare il valore storico del patrimonio dei musei. La mostra sarà inoltre arricchita dalla presenza di due opere grafiche dedicate alle farfalle realizzate dall’artista Silvana Martignoni, creando un suggestivo dialogo tra patrimonio naturalistico e interpretazione artistica.

Le collezioni di Lepidotteri Tamagno e Simondetti sono due collezioni storiche, costituite da farfalle principalmente esotiche (provenienti da Brasile, Argentina e Canada), la prima, e da farfalle dell’Italia centro-settentrionale, per lo più lombarde, la seconda. La collezione appartenuta al tenore Tamagno venne acquisita dal Comune di Varese dalla figlia Margherita nel 1932, insieme ai bellissimi armadi entomologici nei quali era conservata. La collezione dell’ingegnere Mario Simondetti, che si era occupato di effettuare una prima catalogazione della collezione Tamagno su invito di Mario Bertolone, venne donata dallo stesso ingegnere al Museo nel 1962: la sua importanza è dovuta al fatto che è costituita da esemplari raccolti per la maggior parte nella prima metà del secolo scorso in luoghi che oggi risultano altamente compromessi da interventi antropici, perciò testimoni di ambienti ormai completamente mutati.

Si tratta di due raccolte di estrema bellezza e ricchezza, frutto di una grande passione per l’entomologia che diviene la protagonista della primavera 2026, in attesa di poter ammirare prossimamente la collezione di lepidotteri di Ermanno Gambusera, recentemente acquisita dall’Osservatorio Astronomico “G.V. Schiaparelli” e attualmente in corso di restauro da parte dell’entomologo Michele Zilioli.