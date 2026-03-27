Origgio
Sabato a Origgio la Festa della Madonnina del Bosco con mercatini e spettacoli
Mercatini, punti ristoro e spettacoli per famiglie: la tradizionale festa alla Madonnina del Bosco è in programma sabato 28 marzo per l’intera giornata
Sabato 28 marzo Origgio celebra la tradizionale Festa della Madonnina del Bosco, un appuntamento che unisce fede, convivialità e iniziative per tutte le età. L’evento si svolgerà nell’area della chiesa della Madonnina per l’intera giornata.
Una giornata fra tradizione e comunità
Il programma prenderà il via alle 8.30 con la Messa, momento centrale della festa, a cui seguiranno le attività pensate per animare il resto della giornata. Dalle 10 aprirà il mercatino dell’artigianato, affiancato da giochi per i più piccoli, mentre alle 10.30 sarà possibile visitare l’esposizione di trattori e mezzi agricoli.
Dalle 11 entreranno in funzione anche i punti ristoro, offrendo la possibilità di pranzare e trascorrere qualche ora all’aperto in un clima di festa.
Spazio ai più piccoli e alla musica
Nel pomeriggio, alle 15, è previsto il Rosario, seguito da uno dei momenti più attesi dai bambini: lo spettacolo di magia alle 15.30 con il mago Superzero.
La giornata proseguirà con la musica dal vivo: alle 16 si esibirà il coro “Amici della Montagna”, mentre alle 16.30 sarà la volta del Corpo Musicale “San Marco”, per accompagnare il pubblico verso la chiusura della manifestazione prevista alle 19.
Mercatini, ristoro e intrattenimento
Accanto al programma religioso e musicale, la festa offrirà per tutta la giornata anche bancarelle di artigianato e stand gastronomici.