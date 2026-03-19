Sabato a Solaro una raccolta alimentare dell’Enpa per gli animali in difficoltà
Sabato 21 marzo al punto vendita di via Varese i volontari saranno presenti per raccogliere alimenti e materiali destinati agli animali seguiti dall’associazione
A Solaro nel fine settimana un’occasione per aiutare concretamente gli animali in difficoltà. Sabato 21 marzo l’Enpa di Saronno organizza una raccolta alimentare dedicata agli amici a quattro zampe, invitando i cittadini a partecipare con una donazione.
L’iniziativa si svolgerà dalle 10 alle 18.30 al punto vendita “L’Isola dei Tesori” di via Varese a Solaro, dove i volontari saranno presenti per raccogliere cibo e materiali utili per la cura degli animali.
L’obiettivo della giornata è sostenere le attività dell’Enpa, che quotidianamente si occupa di animali abbandonati o in difficoltà. Anche un piccolo contributo può fare la differenza, permettendo all’associazione di garantire cure e assistenza.
Durante la raccolta sarà possibile donare alimenti per cani e gatti e altri prodotti utili, contribuendo così a supportare il lavoro dei volontari.
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