Sabato di festa a Grantola con la lettura creativa di GRANdivertimento

Sabato 7 marzo a Casa Barozzi di Grantola l’associazione GRANdivertimento propone un pomeriggio gratuito per bambini con letture animate, laboratori creativi e una merenda

Bambini

07 Marzo 2026

Il gruppo GRANdivertimento di Grantola torna a proporre un pomeriggio dedicato ai più piccoli tra storie, creatività e convivialità. Sabato 7 marzo, a partire dalle ore 15:30, gli spazi di “Casa Barozzi” in piazza Cavour ospiteranno un nuovo appuntamento del ciclo di letture e laboratori creativi, pensato per accogliere la nuova stagione in arrivo.

Un pomeriggio tra pagine e fiori

L’evento centrale del pomeriggio sarà la “Lettura del mese”, dedicata al libro «Piccola Volpe e i primi fiori di Primavera» dell’autrice Julia Rawlinson. Attraverso le avventure della protagonista, i bambini potranno immergersi nelle atmosfere del risveglio della natura, scoprendo i primi segnali dell’imminente primavera.

Al termine della lettura, l’iniziativa proseguirà con un laboratorio creativo a tema, dove i partecipanti potranno dare sfogo alla fantasia realizzando piccoli lavori manuali ispirati alla storia appena ascoltata.

Merenda e partecipazione

Come da tradizione del gruppo organizzatore, il pomeriggio si concluderà con una merenda offerta a tutti i bambini presenti. L’ingresso all’evento è completamente gratuito, ma per agevolare l’organizzazione è consigliata la prenotazione.

Per informazioni e per riservare un posto, gli interessati possono fare riferimento al nuovo contatto telefonico di Valeria (340 061 0489) oppure scrivere all’indirizzo email grandivertimentoinfo@gmail.com. L’iniziativa rientra nel percorso di animazione territoriale che il gruppo GRANdivertimento promuove con successo nel comune di Grantola.

5 Marzo 2026
Redazione VareseNews
