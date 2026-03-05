Grantola
Sabato di festa a Grantola con la lettura creativa di GRANdivertimento
Sabato 7 marzo a Casa Barozzi di Grantola l’associazione GRANdivertimento propone un pomeriggio gratuito per bambini con letture animate, laboratori creativi e una merenda
Il gruppo GRANdivertimento di Grantola torna a proporre un pomeriggio dedicato ai più piccoli tra storie, creatività e convivialità. Sabato 7 marzo, a partire dalle ore 15:30, gli spazi di “Casa Barozzi” in piazza Cavour ospiteranno un nuovo appuntamento del ciclo di letture e laboratori creativi, pensato per accogliere la nuova stagione in arrivo.
Un pomeriggio tra pagine e fiori
L’evento centrale del pomeriggio sarà la “Lettura del mese”, dedicata al libro «Piccola Volpe e i primi fiori di Primavera» dell’autrice Julia Rawlinson. Attraverso le avventure della protagonista, i bambini potranno immergersi nelle atmosfere del risveglio della natura, scoprendo i primi segnali dell’imminente primavera.
Al termine della lettura, l’iniziativa proseguirà con un laboratorio creativo a tema, dove i partecipanti potranno dare sfogo alla fantasia realizzando piccoli lavori manuali ispirati alla storia appena ascoltata.
Merenda e partecipazione
Come da tradizione del gruppo organizzatore, il pomeriggio si concluderà con una merenda offerta a tutti i bambini presenti. L’ingresso all’evento è completamente gratuito, ma per agevolare l’organizzazione è consigliata la prenotazione.
Per informazioni e per riservare un posto, gli interessati possono fare riferimento al nuovo contatto telefonico di Valeria (340 061 0489) oppure scrivere all’indirizzo email grandivertimentoinfo@gmail.com. L’iniziativa rientra nel percorso di animazione territoriale che il gruppo GRANdivertimento promuove con successo nel comune di Grantola.