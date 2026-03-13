Sabato di festa a Vergiate per l’inaugurazione del polo per l’infanzia Rodari
Porte aperte nella sede del gruppo 0/6 per mostrare alla cittadinanza i nuovi spazi interni ed esterni della struttura
L’asilo Gianni Rodari di Vergiate festeggia l’inaugurazione della sua sede rinnovata. L’appuntamento è per sabato 28 marzo alle 10:30 in via Stoppani 25, dove la cittadinanza è invitata a scoprire il risultato del profondo intervento di riqualificazione energetica e modernizzazione degli spazi.
Il cantiere, finanziato con oltre 1,6 milioni di euro di fondi Pnrr nel 2023, ha permesso di trasformare completamente gli ambienti interni ed esterni del polo per l’infanzia. Durante i mesi di lavoro, l’attività era stata spostata temporaneamente alla scuola De Amicis, ma ora è il momento di celebrare ufficialmente il ritorno nella struttura storica.
A lanciare l’invito sono la Cooperativa Sociale Eureka, il Gruppo 0/6 Gianni Rodari, l’associazione La Freccia Azzurra APS e il Comune: «Il gruppo 0/6 Gianni Rodari vi invita sabato 28 marzo alle ore 10.30 in via Stoppani n.25 Vergiate all’inaugurazione della sede rinnovata».
Vergiate ritrova l’asilo Rodari, riaperto dopo la riqualificazione
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