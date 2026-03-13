Varese News

Bambini

Sabato di festa a Vergiate per l’inaugurazione del polo per l’infanzia Rodari

Porte aperte nella sede del gruppo 0/6 per mostrare alla cittadinanza i nuovi spazi interni ed esterni della struttura

Riqualifica asilo rodari vergiate

L’asilo Gianni Rodari di Vergiate festeggia l’inaugurazione della sua sede rinnovata. L’appuntamento è per sabato 28 marzo alle 10:30 in via Stoppani 25, dove la cittadinanza è invitata a scoprire il risultato del profondo intervento di riqualificazione energetica e modernizzazione degli spazi.

Galleria fotografica

Vergiate ritrova l’asilo Rodari, riaperto dopo la riqualificazione 4 di 5
Riqualifica asilo rodari vergiate
Riqualifica asilo rodari vergiate
Riqualifica asilo rodari vergiate
Riqualifica asilo rodari vergiate

Il cantiere, finanziato con oltre 1,6 milioni di euro di fondi Pnrr nel 2023, ha permesso di trasformare completamente gli ambienti interni ed esterni del polo per l’infanzia. Durante i mesi di lavoro, l’attività era stata spostata temporaneamente alla scuola De Amicis, ma ora è il momento di celebrare ufficialmente il ritorno nella struttura storica.

A lanciare l’invito sono la Cooperativa Sociale Eureka, il Gruppo 0/6 Gianni Rodari, l’associazione La Freccia Azzurra APS e il Comune: «Il gruppo 0/6 Gianni Rodari vi invita sabato 28 marzo alle ore 10.30 in via Stoppani n.25 Vergiate all’inaugurazione della sede rinnovata».

Vergiate ritrova l’asilo Rodari, riaperto dopo la riqualificazione

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 13 Marzo 2026
Leggi i commenti

Galleria fotografica

Vergiate ritrova l’asilo Rodari, riaperto dopo la riqualificazione 4 di 5
Riqualifica asilo rodari vergiate
Riqualifica asilo rodari vergiate
Riqualifica asilo rodari vergiate
Riqualifica asilo rodari vergiate

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.