Sabato di festa a Vergiate per l’inaugurazione del polo per l’infanzia Rodari

L’asilo Gianni Rodari di Vergiate festeggia l’inaugurazione della sua sede rinnovata. L’appuntamento è per sabato 28 marzo alle 10:30 in via Stoppani 25, dove la cittadinanza è invitata a scoprire il risultato del profondo intervento di riqualificazione energetica e modernizzazione degli spazi.

Galleria fotografica Vergiate ritrova l’asilo Rodari, riaperto dopo la riqualificazione 4 di 5

Il cantiere, finanziato con oltre 1,6 milioni di euro di fondi Pnrr nel 2023, ha permesso di trasformare completamente gli ambienti interni ed esterni del polo per l’infanzia. Durante i mesi di lavoro, l’attività era stata spostata temporaneamente alla scuola De Amicis, ma ora è il momento di celebrare ufficialmente il ritorno nella struttura storica.

A lanciare l’invito sono la Cooperativa Sociale Eureka, il Gruppo 0/6 Gianni Rodari, l’associazione La Freccia Azzurra APS e il Comune: «Il gruppo 0/6 Gianni Rodari vi invita sabato 28 marzo alle ore 10.30 in via Stoppani n.25 Vergiate all’inaugurazione della sede rinnovata».