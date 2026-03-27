Sabato mattina al parco di Villa Mylius a Varese detenuti e volontari insieme per ripulire la città
L'appuntamento varesino si inserisce in una mobilitazione nazionale che coinvolge oltre dieci località italiane e detenuti provenienti da 21 istituti penitenziari
Sabato 28 marzo, alle ore 9:30, il Parco di Villa Torelli Mylius di Varese (via Fiume 38) sarà il punto di partenza di una passeggiata ecologica che unisce tutela dell’ambiente e reinserimento sociale. Protagonisti: i volontari di Plastic Free Onlus e i detenuti della Casa circondariale di Varese, impegnati fianco a fianco per restituire decoro a uno degli spazi verdi della città.
L’iniziativa è frutto della collaborazione tra Plastic Free Onlus — attiva dal 2019 nel contrasto all’inquinamento da plastica — e Seconda Chance, associazione del Terzo Settore dedicata al reinserimento socio-lavorativo delle persone detenute. Un gesto semplice come raccogliere rifiuti diventa così un’esperienza di comunità, partecipazione e riscatto.
L’appuntamento varesino si inserisce in una mobilitazione nazionale che coinvolge oltre dieci località italiane e detenuti provenienti da 21 istituti penitenziari. In Lombardia, oltre a Varese, sono previste iniziative analoghe a Monza e Pavia.
«Queste giornate sono momenti di incontro autentico tra persone, in cui si costruiscono relazioni, si abbattono barriere e si restituisce dignità attraverso il fare», sottolinea Flavia Filippi, presidente e fondatrice di Seconda Chance.
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