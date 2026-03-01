Sal da Vinci vince il 76esimo Festival di Sanremo

Sal Da Vinci ha vinto il Festival di Sanremo 2026 con il brano Per sempre sì.

La vittoria è arrivata al termine di una lunga serata finale che ha visto tutti i 30 artisti in gara esibirsi sul palco dell’Ariston e che ha visto nella cinquina finale: Sal da Vinci, Sayf, Ditonellapiaga, Arisa, Fedez & Masini.

Il meccanismo di voto ha seguito il regolamento del Festival che ha previsto una proporzione tra tre diverse giurie fin dalla prima fase: Sala Stampa (33%), Radio (33%) e Televoto (34%) hanno decretato la classifica dal 30° al 6° posto, individuando così i cinque finalisti. Per la fase finale, le votazioni sono state azzerate e i cinque artisti rimasti in gara si sono contesi la vittoria con un nuovo round di voto che ha coinvolto nuovamente le tre componenti.

Stefano De Martino condurrà Sanremo 2027

Dal palco dell’Ariston è anche arrivato un annuncio a sorpresa: Stefano De Martino sarà il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2027. A comunicarlo dal palco è stato Carlo Conti, che passa così il testimone al conduttore napoletano.

De Martino, classe 1989, ha iniziato la carriera come ballerino ad “Amici” per poi affermarsi come conduttore con programmi come “Stasera tutto è possibile” e “Affari Tuoi” su Rai1. La scelta della Rai punta su un volto giovane e trasversale, capace di dialogare con diverse generazioni di pubblico.

Bocelli, i Pooh e Max Pezzali gli ultimi superospiti canori

La finale di Sanremo 2026, condotta da Carlo Conti e Laura Pausini e dalla coconduttrice della serata Giorgia Cardinaletti (Nota come volto del TG1 ma anche come ex fidanzata dell’artista Cesare Cremonini e vera sorpresa della serata: spigliata e professionale, è da segnarsi per un prossimo futuro) ha visto tra i protagonisti Andrea Bocelli che ha fatto il suo ingresso al Teatro Ariston a cavallo e ha eseguito i suoi brani più celebri, da “Il mare calmo della sera” a “Con te partirò”, ricevendo il Premio Città di Sanremo “Per aver portato la canzone italiana nel mondo”.

La serata ha visto anche il coinvolgimento degli spazi esterni del Festival: dal Suzuki Stage di Piazza Colombo si sono esibiti i Pooh, che quest’anno celebrano 60 anni di carriera, presentati da Daniele Battaglia, il conduttore di quella striscia della trasmissione per tutta la settimana, figlio di Dody. Dalla nave Costa Toscana invece è arrivato il collegamento per l’ultimo medley di Max Pezzali, che ha ancora una volta fatto cantare tutto il pubblico in platea all’Ariston e anche, lo ammettiamo, a casa.

A Nino Frassica e Gigi Rock il “peso” della comicità

Dopo mezzanotte un pensiero per le donne con Gino Cecchettin

I momenti comici della serata finale sono stati affidati a Nino Frassica, che ha scandito la serata con il “decalogo del direttore artistico” e le rubriche “Novella Bella” e sul palco sono apparsi anche il “Vero Sandokan” interpretato da Gigi Rock. Una comicità semplice e popolare, ma per una volta efficace.

Tra i momenti di “stacco” uno è stato riservato a Nicola Savino, conduttore insieme ad Aurora dei The Jackal e a Federico Basso: a lui il merito di avere condotto un dopofestival migliore del festival, disgraziatamente relegato però ad orari dopo l’una di notte. A lui va il personale ringraziamento della scrivente per averla tenuta sveglia mentre, appunto, ogni notte scriveva la cronaca della serata.

Anche la finale ha avuto il suo “spazio di riflessione” anche se relegato alla programmazione dopo la mezzanotte: è all’incirca a quell’ora che un momento è stato dedicato alla lotta contro il femminicidio, con la partecipazione di Gino Cecchettin, il papà di Giulia, uccisa dal suo ex fidanzato, che ha portato la sua testimonianza e il suo impegno su questo drammatico tema. “Noi non stiamo facendo battaglia agli uomini, stiamo facendo battaglia a un maschilismo tossico”. Ha detto. Prima del suo arrivo, un minuto di silenzio molto intenso, con la proiezione sullo schermo di tutte le vittime di femminicidio dell’anno.

In attesa del verdetto finale, Laura Pausini si è infine esibita in un medley dei suoi successi più amati.

I premi speciali

Prima della proclamazione finale, come da tradizione, sono stati consegnati i premi speciali del Festival: il Premio della Critica “Mia Martini” è andato a Fulminacci, il Premio Sala Stampa “Lucio Dalla” è andato a Serena Brancale, i premi per il miglior testo “Sergio Bardotti” va al brano “Male Necessario” di Fedez e Masini e la miglior composizione musicale è andato a Che Fastidio! di Ditonellapiaga, oltre al Premio TIM che ha premiato Serena Brancale, la più votata sui social.

E Comunque… noi ve l’avevamo detto

Il nome di Sal Da Vinci come vincitore di Sanremo a Materia era già stato pronunciato, addirittura tre settimane fa: nell’ambito della Rassegna “Spiegami” di Adelia Brigo, dal giornalista di Rockol Gianni Sibilla con una esperienza lunghissima di Sanremo, che frequenta annualmente da decenni.

Sibilla, che il 10 febbraio aveva già ascoltato in anteprima le canzoni del festival e aveva già studiato le interazioni social dei cantanti, ci aveva ammonito “Segnatevi Sal da Vinci, la possibilità di vittoria per lui è altissima”.

A dirlo, il suo grandissimo successo su TikTok, ormai social di riferimento per vendere dischi: una profezia che sembrava assurda, ma che si è rivelata centratissima.

La classifica completa

01 Sal da Vinci – per sempre sì

02 Sayf – tu mi piaci tanto

03 – Ditonellapiaga – Che Fastidio!

04 Arisa – Magica favola

05 – Fedez & Masini – Male Necessario

06 Nayt – Prima Che

07 fulminacci – Stupida Fortuna

08 ermal meta – Stella Stellina

09 serena brancale – Qui con me

10 tommaso paradiso – I romantici

11 LDA e Aka Seven – Poesia clandestine

12 luchè – Labirinto

13 bambole di pezza – Resta con me

14 Levante – Sei Tu

15 J-Ax – Italia Starter Pack

16 Tredici Pietro – Uomo che cade

17 samurai jay –

18 Raf – Ora e per sempre

19 malika ayane – Animali Notturni

20 Enrico Nigiotti – Ogni Volta che non so volare

21 Maria Antonietta e Colombre – la felicità e basta

22 Michele Bravi – Prima o Poi

23 Francesco Renga – Il meglio di me

24 Patty Pravo – Opera

25 Chiello – Ti penso sempre

26 Elettra Lamborghini – Voilà

27 Dargen D’Amico – AI AI

28 Leo Gassmann – Naturale

29 Mara Sattei – Le cose che non sai di me

30 Eddie Brock – Avvoltoi