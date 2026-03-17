Salvini in visita alle case Aler del Montello: “Qui a Varese un modello che può fare scuola”

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha effettuato nel pomeriggio di oggi un sopralluogo nel quartiere Montello di Varese per verificare lo stato degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e l’avanzamento degli interventi di riqualificazione in corso. La visita ha coinvolto i vertici di ALER e le istituzioni locali, con l’obiettivo di fare il punto sulle politiche abitative sul territorio.

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Il sopralluogo al Montello

La visita si è svolta in via Roman sur Isère, dove si trova un importante complesso abitativo gestito da ALER Varese-Como-Monza Brianza-Busto Arsizio. Presenti, tra gli altri, il presidente di ALER Stefano Cavallin, il direttore generale Luca Rocchetti, il prefetto Salvatore Pasquariello, il sindaco Davide Galimberti e la vice Ivana Perusin e tanti rappresentanti locali della Lega, dal segretario provinciale Cassani al consigliere Monti, dal deputato Candiani al segretario cittadino Bordonaro.

Nel corso del sopralluogo il ministro Salvini ha sottolineato la qualità degli interventi e il valore sociale del progetto: «Questa è edilizia pubblica di qualità: trilocali, due bagni e una vista che non tutti possono permettersi. Varese è una città bellissima e da qui lo è ancora di più. Entro due o tre mesi avremo 65 appartamenti in più disponibili, con una quota del 20% riservata alle Forze dell’Ordine: un elemento fondamentale per garantire legalità, sicurezza e presidio del territorio», ha detto Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il ministro ha poi evidenziato l’impatto delle assegnazioni: «Ci saranno famiglie che, dopo tanta attesa, potranno finalmente entrare in queste case. Interventi simili sono in corso anche negli edifici vicini, con lo stesso modello».

Riqualificazione e nuovi alloggi

Il quartiere Montello, nato per ospitare i dipendenti del Centro Euratom di Ispra (oggi JRC), è composto da edifici di buona qualità ma che nel tempo hanno richiesto interventi di adeguamento. Grazie ai fondi del PNC e del programma PINQuA, è stato avviato un progetto che ha portato alla suddivisione degli appartamenti più grandi (circa 120 metri quadrati) in unità più piccole da circa 60 metri quadrati.

Un’operazione che consente di raddoppiare il numero degli alloggi disponibili. Lo stesso modello è in corso anche nel vicino quartiere Sangallo: complessivamente si passerà da 100 a 200 unità.

«Un’opera di questo tipo contribuisce a contrastare degrado ed emarginazione. Spesso si associa l’edilizia popolare ai problemi, ma il mix sociale – con famiglie, forze dell’ordine e single – favorisce una vera integrazione. Il modello Varese, da questo punto di vista, può fare scuola», ha detto Salvini.

Alloggi anche per le Forze dell’Ordine

Nel corso della visita è stato inoltre ricordato che, in applicazione della normativa regionale che consente di destinare fino al 20 per cento degli alloggi disponibili alle Forze dell’Ordine, è in corso una collaborazione con la Prefettura finalizzata alla pubblicazione di uno specifico bando, con l’obiettivo di procedere alle prime assegnazioni entro la fine dell’anno.

Salvini ha quindi allargato lo sguardo al piano nazionale: «Sto lavorando a un piano casa nazionale che conto di avviare già da quest’anno, con l’obiettivo di ristrutturare 60mila alloggi popolari. Accanto a questo ci sono interventi territoriali come quello di Varese, finanziati con fondi pubblici, che dimostrano come sia possibile realizzare opere concrete rispettando quasi completamente i tempi previsti».