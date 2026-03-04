Ternate
Sapori dell’Himalaya a Ternate: una cena nepalese per lo studentato di Chhermading
Sabato 14 marzo al Parco Berrini. Il ricavato sosterrà il progetto per l’istruzione nei villaggi remoti del Nepal
Un viaggio tra i profumi dell’Himalaya senza lasciare le sponde del Lago di Comabbio. Sabato 14 marzo 2026, alle ore 19:30, il Parco Berrini di Ternate ospiterà una speciale Cena Nepalese, organizzata dalla Okhaldhunga Nine Hill Association in collaborazione con la Pro Loco di Ternate.
Una serata che unisce gastronomia e impegno sociale: il menu, preparato rigorosamente secondo le ricette originali, sarà l’occasione per raccogliere fondi a favore di un importante progetto educativo in Nepal.
Obiettivo: completare lo studentato
L’iniziativa nasce per sostenere la realizzazione degli spazi interni dello studentato di Chhermading. La struttura è stata costruita grazie al supporto di School for Better Future e della varesina Nepal nel Cuore ODV all’interno del programma “Istruzione nei villaggi remoti del Nepal”. Il ricavato della serata servirà a completare gli ambienti destinati a ospitare gli studenti che provengono dalle zone montane più isolate del Paese.
In viaggio verso i villaggi remoti
Durante la serata, Ngima Sherpa, presidente di Nepal nel Cuore ODV e volto storico della solidarietà internazionale sul territorio, presenterà il prossimo viaggio in Nepal. Come ogni anno ad aprile, Ngima accompagnerà un gruppo di amici e sostenitori a visitare i progetti attivi nei villaggi, toccando con mano i progressi fatti grazie alla generosità dei varesini.
Come partecipare
La partecipazione è aperta a tutti, ma è obbligatoria la prenotazione tramite i seguenti canali:
Telefono/WhatsApp: Ngima (329 4439236) – Mariangela (339 6286949)
Email: nepalnelcuoreodv@gmail.com
QR Code: disponibile sulle locandine dell’evento.