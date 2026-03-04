Varese News

Sapori dell’Himalaya a Ternate: una cena nepalese per lo studentato di Chhermading

Sabato 14 marzo al Parco Berrini. Il ricavato sosterrà il progetto per l’istruzione nei villaggi remoti del Nepal

14 Marzo 2026

Un viaggio tra i profumi dell’Himalaya senza lasciare le sponde del Lago di Comabbio. Sabato 14 marzo 2026, alle ore 19:30, il Parco Berrini di Ternate ospiterà una speciale Cena Nepalese, organizzata dalla Okhaldhunga Nine Hill Association in collaborazione con la Pro Loco di Ternate.

Una serata che unisce gastronomia e impegno sociale: il menu, preparato rigorosamente secondo le ricette originali, sarà l’occasione per raccogliere fondi a favore di un importante progetto educativo in Nepal.

Obiettivo: completare lo studentato

L’iniziativa nasce per sostenere la realizzazione degli spazi interni dello studentato di Chhermading. La struttura è stata costruita grazie al supporto di School for Better Future e della varesina Nepal nel Cuore ODV all’interno del programma “Istruzione nei villaggi remoti del Nepal”. Il ricavato della serata servirà a completare gli ambienti destinati a ospitare gli studenti che provengono dalle zone montane più isolate del Paese.
In viaggio verso i villaggi remoti

Durante la serata, Ngima Sherpa, presidente di Nepal nel Cuore ODV e volto storico della solidarietà internazionale sul territorio, presenterà il prossimo viaggio in Nepal. Come ogni anno ad aprile, Ngima accompagnerà un gruppo di amici e sostenitori a visitare i progetti attivi nei villaggi, toccando con mano i progressi fatti grazie alla generosità dei varesini.

Come partecipare

La partecipazione è aperta a tutti, ma è obbligatoria la prenotazione tramite i seguenti canali:
Telefono/WhatsApp: Ngima (329 4439236) – Mariangela (339 6286949)
Email: nepalnelcuoreodv@gmail.com
QR Code: disponibile sulle locandine dell’evento.

4 Marzo 2026
