Sarà domenica a Pontida l’addio a Umberto Bossi, cerimonia nell’abbazia di San Giacomo

Si terranno domenica 22 marzo a Pontida i funerali di Umberto Bossi. La cerimonia è in programma alle 14 nell’abbazia del monastero di San Giacomo, luogo simbolo per la storia della Lega.

La decisione è stata presa dalla famiglia, che – secondo quanto riferito dall’Adnkronos – ha scelto di «condividere l’ultimo passaggio con il popolo della Padania e la grande famiglia della Lega». Nelle stesse ore è stato rivolto anche un appello alla riservatezza.

L’ultimo saluto a Pontida

La scelta di Pontida non è casuale: il comune bergamasco rappresenta da sempre un punto di riferimento identitario per il movimento fondato da Bossi, sede dei tradizionali raduni leghisti. La cerimonia nell’abbazia di San Giacomo si preannuncia quindi come un momento particolarmente significativo, non solo per familiari e amici, ma anche per militanti e sostenitori.

“La soluzione Pontida è quella che più rappresenta il giusto compromesso tra un funerale privato e il funerale di Stato: è quello che permette al maggiorn numero di amici e militanti di partecipare” commenta il segretario leghista di Gallarate Cassani. Al momento, non sono previsti pullman organizzati

L’appello della famiglia

In attesa delle esequie, la famiglia ha chiesto rispetto e discrezione in queste ore, sottolineando la volontà di vivere questo momento con raccoglimento, pur nella condivisione pubblica dell’ultimo saluto.