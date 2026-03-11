Saronno, assemblea pubblica sui miasmi tra Cascina Colombara e Caronno Pertusella

A Saronno si torna a parlare della questione dei miasmi che da anni interessa in particolare la zona sud della città, tra Cascina Colombara (nella foto) e Caronno Pertusella. Il problema verrà discusso in un’assemblea pubblica convocata per questa sera – mercoledì 11 marzo, alle 21 – nella sede di Legambiente in via Biffi 5. L’incontro, aperto a tutti i cittadini ha l’obiettivo di fare il punto sulla questione, per capire cosa è stato fatto, perché non si è ancora riusciti a risolvere il problema e come procedere per arrivare a una soluzione che possa migliorare la situazione.

Da anni i residenti della zona sud della città, in particolare nel quartiere di Cascina Colombara, segnalano periodicamente la presenza di forti cattivi odori che rendono difficile tenere le finestre aperte o trascorrere del tempo all’aperto. Il problema, emerso con continuità almeno dal 2018, riguarda soprattutto l’area tra via Piave, la stazione ferroviaria di Saronno Sud e il confine con Caronno Pertusella.

Le esalazioni vengono descritte dai cittadini come odori molto intensi, spesso simili a plastica bruciata, materiale in decomposizione o pesce marcio. Il fenomeno si presenta in modo intermittente: in alcune giornate l’aria diventa quasi irrespirabile, mentre in altre il problema scompare del tutto, probabilmente anche in relazione alle condizioni meteorologiche e alla direzione dei venti.

Nel corso degli anni i residenti hanno inviato numerose segnalazioni al Comune e agli enti di controllo ambientale, arrivando anche a promuovere una petizione con migliaia di firme per chiedere interventi più incisivi. Le verifiche hanno coinvolto diversi soggetti istituzionali, tra cui Arpa Lombardia e Ats Insubria, oltre alle amministrazioni comunali di Saronno e Caronno Pertusella.

L’attenzione si è concentrata soprattutto sulla zona industriale che si trova a ridosso della Colombara, dove sono presenti alcune aziende che operano nel settore del trattamento e della gestione dei rifiuti. Negli anni sono stati effettuati sopralluoghi, controlli e monitoraggi ambientali, ma in più occasioni non sono state riscontrate violazioni delle autorizzazioni ambientali. Questo ha reso difficile individuare con certezza l’origine delle esalazioni.

Nonostante i controlli e i tavoli tecnici attivati nel tempo, il problema non è stato ancora risolto e continua a ripresentarsi ciclicamente, alimentando il malcontento dei residenti della zona sud di Saronno che chiedono risposte e soluzioni definitive.