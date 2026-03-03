Saronno Civica: “Su Saronno Servizi l’Amministrazione Pagani non ha una strategia, ed è grave”

Saronno Civica, il gruppo dell’ex sindaco Augusto Airoldi, nell’esprimere riconoscenza al presidente dimissionario di Saronno Servizi Pietro Insinnamo, attacca l’amministrazione Pagani sia per la gestione della questione dei servizi cimiteriali che per la mancanza di visione riguardo alla partecipata.

«Quando un intero CdA si dimette qualcosa non funziona – scrive Saronno Civica – Se poi la società che amministrava ha ottenuto risultati e riconoscimenti ed ha un azionista al 98% che si chiama Comune di Saronno, allora è evidente dove vada cercata la responsabilità. Che la “nuova” Amministrazione non avesse una strategia per la sua principale società di servizi ci è apparso chiaro fin dalle prime battute. Lo abbiamo segnalato otto mesi fa, durante la discussione delle linee programmatiche. Lo abbiamo ribadito tre mesi fa, in sede di bilancio di previsione 2026–2028. In entrambe le occasioni non è arrivata alcuna risposta. Per un’Amministrazione comunale è una carenza grave».

La nota di Saronno Civica entra pi nel merito della questione servizi cimiteriali: «Il 23 dicembre scorso, pochi giorni prima di Natale, la sindaca ha comunicato alla società che il contratto per la gestione dei cimiteri non sarebbe stato rinnovato dal 1° gennaio. Sette giorni dopo! Una decisione improvvisa che metteva in forse il progetto di ampliamento e rilancio avviato dalla precedente Amministrazione. Il presidente, l’intero CdA e la direzione si sono assunti la responsabilità di non interrompere un pubblico servizio essenziale per la città – evitando il rischio di un commissario ad acta. Una società “in house” come Saronno Servizi è uno strumento strategico per un Comune: è di proprietà pubblica, ma si muove con l’agilità di una Spa privata. Permette di programmare, migliorare l’efficienza dei servizi, svilupparne di nuovi, diventare un punto di riferimento per l’intero territorio del Saronnese. In altre parole: può consentire a Saronno di essere davvero Saronno. Ma serve una visione politica. Serve la volontà di crederci. Serve il coraggio di investire».

«Questo percorso era iniziato nel dicembre 2021 con una rivoluzionaria delibera di indirizzo approvata dal Consiglio comunale, seguita da atti concreti di attuazione approvati dalla Giunta, nel rispetto delle rispettive competenze. Oggi su quel percorso virtuoso si sono addensate nubi minacciose. Le dimissioni dell’intero CdA è il segnale più evidente di questa mancanza di chiarezza che si protrae da mesi. Interrompere definitivamente o rallentare indefinitamente questo progetto sarebbe un atto di miopia politica di cui i saronnesi pagherebbero ben presto il prezzo. Un esito che Saronno non merita.mSaronno civica esprime sincera riconoscenza al presidente Pietro Insinnamo, all’intero CdA, alla dirigenza e a tutti i dipendenti di Saronno Servizi per l’eccellente lavoro di squadra di questi anni che ha consentito ai saronnesi di fruire di servizi nuovi, più efficienti e a prezzi concorrenziali».