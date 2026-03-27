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Saronno/Tradate

Saronno e il Saronnese spazzati dal vento, tra alberi caduti, parchi chiusi e tetti pericolanti

Il forte vento ha soffiato per tutta la notte e l'allerta prosegue anche nella mattinata di venerdì 27 marzo

Allerta vento Saronno e saronnese

Continuano anche nel Saronnese, come in tutta la provincia di Varese, i problemi legati al forte vento che da ieri imperversa sulla nostra regione e che ha soffiato per tutta la notte causando disagi e danneggiamenti.

A Saronno da ieri pomeriggio sono chiusi per precauzione parchi pubblici e cimiteri, e il Comune invita a fare attenzione anche nelle aree non comunali, soprattutto in corrispondenza di alberi al alto fusto.

A Saronno si sono registrati danneggiamenti alle strutture sportive del Fbc Calcio, dove il vento ha fatto volare coperture e panchine.

Ieri pomeriggio a Caronno Pertusella un grosso albero è caduto in corso della Vittoria (nella foto), fortunatamente senza causare danni a persone o veicoli.

A Gerenzano ieri mattina via XX Settembre, nel centro del paese, è stata chiusa per un tetto pericolante ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco.

A Venegono Superiore un grosso ramo è caduto su alcune auto in via Meucci, nella zona della stazione, anche qui fortunatamente senza feriti.

Parchi e cimiteri chiusi anche a Monza e a Lainate per precauzione è stato chiuso ieri il parco storico.

L’allerta prosegue anche nella giornata odierna. 

 

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Pubblicato il 27 Marzo 2026
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