Saronno e il Saronnese spazzati dal vento, tra alberi caduti, parchi chiusi e tetti pericolanti
Il forte vento ha soffiato per tutta la notte e l'allerta prosegue anche nella mattinata di venerdì 27 marzo
Continuano anche nel Saronnese, come in tutta la provincia di Varese, i problemi legati al forte vento che da ieri imperversa sulla nostra regione e che ha soffiato per tutta la notte causando disagi e danneggiamenti.
A Saronno da ieri pomeriggio sono chiusi per precauzione parchi pubblici e cimiteri, e il Comune invita a fare attenzione anche nelle aree non comunali, soprattutto in corrispondenza di alberi al alto fusto.
A Saronno si sono registrati danneggiamenti alle strutture sportive del Fbc Calcio, dove il vento ha fatto volare coperture e panchine.
Ieri pomeriggio a Caronno Pertusella un grosso albero è caduto in corso della Vittoria (nella foto), fortunatamente senza causare danni a persone o veicoli.
A Gerenzano ieri mattina via XX Settembre, nel centro del paese, è stata chiusa per un tetto pericolante ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco.
A Venegono Superiore un grosso ramo è caduto su alcune auto in via Meucci, nella zona della stazione, anche qui fortunatamente senza feriti.
Parchi e cimiteri chiusi anche a Monza e a Lainate per precauzione è stato chiuso ieri il parco storico.
L’allerta prosegue anche nella giornata odierna.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Vezio su Ex Aermacchi Varese: lavori, vincoli, futuro. Ecco lo stato reale del cantiere e i prossimi passi
Guido30 su Lo sfogo di una madre di Gavirate: "È vietato giocare nei boschi?"
Antonio Siniscalchi su Il vento abbatte un enorme albero su via Caracciolo a Varese: strada chiusa
Gianlu su Gli specialisti del motocross d'epoca si sfidano per due giorni sulla pista della Malpensa
Emapalu su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
Gianlu su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.