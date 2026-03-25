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Scacchi, weekend da record a Cocquio Trevisago: ospitato un raggruppamento del campionato italiano a squadre

Oltre 50 giocatori e 9 squadre in gara: “Ambiente spettacolare e grande voglia di stare insieme”

Generico 23 Mar 2026

Un fine settimana all’insegna degli scacchi e della convivialità quello del 14, 15 e 16 marzo a Cocquio Trevisago, dove la Scacchistica Canal ha ospitato per la prima volta un raggruppamento del Campionato italiano a squadre (Cis), valido per la Promozione.

Nove le squadre partecipanti, ciascuna composta da quattro giocatori, con oltre 50 scacchisti coinvolti a rotazione provenienti da diverse province. Un evento che ha unito competizione e spirito di condivisione, come sottolineano gli organizzatori: «Tanta voglia di giocare e stare insieme, in un ambiente davvero spettacolare».

Sul piano sportivo, a conquistare il primo posto è stata la squadra di Villa Guardia (Como), seguita da Castel Seprio e dal Chess Project di Milano.

Il torneo locale si inserisce in un contesto nazionale in forte crescita. Il Campionato italiano a squadre 2026 ha infatti superato ancora una volta quota mille squadre partecipanti, confermandosi come il principale appuntamento scacchistico per diffusione e coinvolgimento delle associazioni sul territorio.

Nei due weekend centrali di marzo si sono disputati la maggior parte dei raggruppamenti di serie A1, A2, B, C e Promozione, con oltre mille squadre e migliaia di giocatori impegnati da nord a sud Italia. Numeri destinati a crescere ulteriormente con le prossime competizioni e i campionati giovanili.

Tra i risultati di rilievo, diverse squadre hanno già conquistato la promozione alla serie Master 2027, confermando l’alto livello tecnico e la vivacità del movimento scacchistico italiano. Anche iniziative locali come quella di Cocquio Trevisago contribuiscono a rafforzare una rete sempre più ampia, fatta di passione, competizione e socialità.

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Pubblicato il 25 Marzo 2026
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