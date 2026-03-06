“Scelte capitali”: il podcast di Avvenire che racconta l’economia attraverso la storia e la persona

Comprare, risparmiare, donare: la vita quotidiana è attraversata da gesti che hanno a che fare con l’economia. Ma l’economia non è solo numeri o mercati: è una lente attraverso cui comprendere meglio l’essere umano. Da questa intuizione nasce “Scelte capitali”, il podcast realizzato dal quotidiano Avvenire in collaborazione con Federcasse, la federazione italiana delle banche di credito cooperativo.

Il progetto propone un viaggio nella storia del pensiero economico, raccontato con una prospettiva particolare: quella dell’economia civile, tradizione culturale che mette al centro la persona, le relazioni e il bene comune.

A guidare gli ascoltatori sono Marco Ferrando, vicedirettore di Avvenire, e l’economista Luigino Bruni, che dialogano episodio dopo episodio per rileggere le grandi idee economiche della storia alla luce di una visione più umana e sociale dell’economia.

Un nuovo viaggio nella storia del pensiero economico

Il podcast rappresenta la seconda serie di un progetto già avviato da Avvenire. Se la prima stagione era organizzata per temi, questa nuova serie propone invece un percorso storico, dalle radici più antiche fino al pensiero economico contemporaneo. L’obiettivo è semplice ma ambizioso: mostrare come le idee sull’economia siano sempre state intrecciate con le domande fondamentali sull’uomo, sulla giustizia e sulla convivenza. In questo viaggio l’economia civile diventa una chiave interpretativa che permette di leggere il passato e interrogare il presente: dal rapporto tra ricchezza e felicità fino alla responsabilità verso i più fragili.

Il primo episodio: l’economia nella Bibbia

Il primo episodio parte da un luogo inatteso per un discorso economico: la Bibbia. Nel dialogo tra Ferrando e Bruni emerge come i testi biblici siano sorprendentemente ricchi di riferimenti all’economia, perché raccontano la vita concreta delle persone: lavoro, scambi, ricchezza, povertà, giustizia.

Secondo Bruni, la Bibbia presenta tre grandi visioni dell’economia.

1. La ricchezza come benedizione

In molti racconti biblici la prosperità – possedere beni, terre, greggi o una discendenza numerosa – è vista come segno della benedizione divina. Questa idea, osserva Bruni, ha influenzato profondamente la cultura occidentale e persino lo sviluppo del capitalismo.

2. La ricchezza come possibile idolatria

Accanto a questa visione positiva, la Bibbia mette però in guardia dal rischio che il denaro diventi un idolo. Episodi simbolici come quello del vitello d’oro o il contrasto evangelico tra Dio e “mammona” ricordano che la ricchezza può trasformarsi in una forma di schiavitù.

3. La prospettiva dei profeti: la giustizia verso i poveri

Una terza direttrice fondamentale è quella profetica. I profeti biblici insistono sul fatto che la qualità di una società si misura da come tratta i più deboli: poveri, vedove, orfani e stranieri. Senza giustizia sociale, anche il culto religioso rischia di diventare vuoto.

Il messaggio di Giobbe e la “gratuità”

Nel dialogo emerge anche la figura di Giobbe, che pone una domanda radicale: gli esseri umani sono capaci di fare il bene senza attendersi una ricompensa?

Il libro di Giobbe mette in discussione l’idea che prosperità e virtù coincidano sempre. Il protagonista, pur perdendo tutto, continua a essere giusto. Da qui nasce un tema centrale per l’economia civile: la gratuità, la capacità di agire per il bene “e basta”, senza calcolo o profitto.

Il gesto profetico di Geremia

Tra i profeti citati nell’episodio, Bruni si sofferma su Geremia. Nel momento più drammatico della storia di Israele, quando Gerusalemme sta per cadere e tutti vendono i propri beni per fuggire, il profeta compie un gesto sorprendente: compra un campo a prezzo pieno.

Quel contratto diventa un segno di speranza: la storia non finisce con la distruzione, ci sarà un futuro. Per Bruni questo episodio mostra qualcosa di profondamente significativo: la Bibbia usa il linguaggio dell’economia – contratti, prezzi, scambi – per trasmettere messaggi spirituali e civili.

Economia e vita: un legame inseparabile

Il primo episodio di Scelte capitali mette così in luce una convinzione di fondo: se sbagliamo il rapporto con l’economia, rischiamo di sbagliare il rapporto con la vita. Attraverso racconti biblici, figure profetiche e riflessioni etiche, il podcast invita a ripensare l’economia non solo come tecnica o mercato, ma come dimensione profondamente umana, fatta di responsabilità, relazioni e scelte. Ed è proprio da qui che il viaggio proseguirà nelle prossime puntate: dalla Bibbia al pensiero cristiano, fino ai grandi economisti della modernità.