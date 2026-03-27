Schianto tra auto e moto a Gornate Olona: quattro feriti, elisoccorso in azione
L'incidente in località Biciccera la sera di venerdì 27 marzo. Coinvolti anche due minorenni
Un’auto e una moto si sono scontrate a Gornate Olona in località Biciccera la sera di venerdì 27 marzo. Nell’impatto sono rimaste ferite quattro persone, tra le quali anche due ragazzi minorenni.
L’incidente si è verificato intorno alle 17:45 in via Asiago. Tra le persone coinvolte ci sono due donne rispettivamente di 36 e 61 anni e due ragazzi di 16 e 17 anni.
I soccorritori si sono precipitati sul posto, ma alla fine la situazione si è rivelata meno grave del previsto e nessuna delle persone coinvolte ha riportato traumi tanto importanti da metterne in pericolo la vita. I feriti sono stati comunque trasportati in codice giallo agli ospedali di Circolo di Varese e Sant’Anna di Como per ricevere le cure necessari.
I sanitari sono intervenuti con tre ambulanze, un’auto medica e l’elisoccorso. Sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco di Varese per offrire assistenza ai soccorritori e i carabinieri della Compagnia di Saronno per garantire la sicurezza dell’operazione.
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