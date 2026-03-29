Sconfitta a Genova con la US Luca Locatelli, la Varese Olona nuoto retrocede

La sconfitta genovese con la US Luca Locatelli per 11 a 9 mette il sigillo dell’aritmetica sulla retrocessione della Varese Olona nuoto nel Girone 1 del Campionato di Serie B di Pallanuoto. Non è bastato un primo tempo travolgente ad aggiudicarsi il risultato: nel secondo tempo i genovesi ribaltano la partita a scapito dei varesini appesantiti dai troppi falli (9 espulsioni a 1 in 8 minuti).

«Partita interpretata molto bene da parte della squadra», commenta il coach Daniele Osigliani (foto), «Avevo chiesto di giocare con grinta e cuore per onorare il campionato e continuare a fare bene come stavamo facendo ultimamente e i ragazzi hanno risposto bene, hanno fatto una partita di cuore, una partita di forza. Nel primo tempo siamo stati bravissimi ad andare in vantaggio 4-1, poi, complice anche un arbitraggio – non sono abituato a commentare gli arbitri, ma questa volta è inevitabile – direi un po’ indecente, Locatelli ha recuperato e noi non siamo riusciti più a fare gol. Poi, nel finale di partita, siamo riusciti ancora a sbloccarci, ma purtroppo quel secondo tempo ci è costato parecchio caro. Ho poco da rimproverare in questa partita ai ragazzi, hanno dato tutto quello che potevano dare, forse anche di più. Abbiamo giocato con una squadra forte, seconda in classifica e usciamo a testa alta come negli ultimi incontri. Abbiamo dimostrato che se mettiamo grinta e cuore possiamo giocare alla pari con tutti. Adesso ci prendiamo questo risultato, questa retrocessione… finiremo con le ultime tre partite per onorare il campionato e continuare a portare avanti quello che di buono stiamo facendo anche con i più giovani».

Appuntamento ora dopo Pasqua all’Aquamore Bocconi Sport Center di Milano con Livorno Aquatics ieri in zona playout per differenza reti negli scontri diretti con Aragno.

La partita in breve

U.S. Luca Locatelli 11 – Varese Olona Nuoto 9 (1-4; 8-0; 2-0; 4-5).

Locatelli: Scarsi, Navone 2, Tamburini, Fajette (VC), Cornacchia G., Campochiaro, Cognatti-Mele 1, De Ferrari G. 3, Buttera, Camolada 1, Cornacchia M. 2, Stagno (C), Benvenuto, Ferrando 2, All. De Ferrari M.

VON: Giaquinta (VC), Drammis (C), Sonzini 2, Belli 1, Fioravazzi, Di Salvo, De Michele, Gianfranceschi 1, Parma, Oleotti 2, Sciocco 1, Nicora, Del Re, Pandolfo 2, All. Osigliani

Prossima partita: 16ª giornata (7ª di ritorno), VON – Livorno Aquatics, Aquamore Bocconi Sport Center, sabato 11 aprile 2026 ore 20.45