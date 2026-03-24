Scontro all’alba a Cuveglio, ferita una persona di 43 anni

Una persona di 43 anni di cui non sono state rese note altre informazioni è rimasta ferita all’alba di oggi – martedì 24 marzo – in un incidente stradale avvenuto sul territorio di Cuveglio. Lo scontro, avvenuto poco prima delle 6 del mattino, ha visto coinvolte un’automobile e una motocicletta su cui viaggiava la persona ferita, che non è in pericolo di vita.

Il fatto è accaduto nei pressi dell’incrocio tra via Battaglia di San Martino – ovvero la Statale 394 che attraversa la Valcuvia – e via Milano, a poche decine di metri dal parco del municipio.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute un’ambulanza proveniente da Gavirate che ha trasportato la persona coinvolta all’ospedale di Circolo di Varese, e una pattuglia di Carabinieri incaricati dei rilievi e di gestire il traffico del mattino.