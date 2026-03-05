Non si ferma all’alt dei carabinieri e provoca un incidente in Largo Flaiano, feriti lievi
Non un "classico" incidente alla rotonda in ingresso alla città. Il giovane alla guida è stato arrestato dopo essere risultato positivo all’alcoltest. Il processo questa mattina
Poco dopo l’una di notte di giovedì 5 marzo un inseguimento dei carabinieri si è concluso con un incidente nella rotatoria di largo Flaiano, a Varese. Un giovane di 26 anni, che non si era fermato all’alt dei militari, si è schiantato contro un’altra auto. La conducente dell’altra vettura, una donna di 32 anni, è rimasta ferita in modo lieve ed è stata trasportata in ospedale in codice verde. (foto da “unarotondasulago“)
Secondo quanto ricostruito, il 26enne – italiano – ha ignorato l’ordine di fermarsi intimato dai carabinieri del Radiomobile. I militari si sono quindi messi immediatamente all’inseguimento del veicolo. La fuga si è conclusa nel nuovo snodo viabilistico di largo Flaiano.
Entrato nella maxirotonda ad alta velocità, il giovane ha perso il controllo del mezzo andando a scontrarsi con l’auto guidata da una donna di 32 anni. L’impatto ha richiesto l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati i sanitari con un’ambulanza. La donna è stata accompagnata all’ospedale di Circolo per accertamenti con ferite lievi.
Il 26enne è risultato positivo all’alcoltest ed è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Nella tarda mattinata di oggi verrà portato in tribunale per la convalida dell’arresto e il processo per direttissima.
Visualizza questo post su Instagram
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
anselmo piazza su Lavori in Viale Belforte, Via Marzorati e Via dei Campigli: a Varese senso unico alternato dal 24 al 30 agosto
Bustocco-71 su Cede la rampa della tangenziale, deviazioni tra Malnate e Varese
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.