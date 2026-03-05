Non si ferma all’alt dei carabinieri e provoca un incidente in Largo Flaiano, feriti lievi

Poco dopo l’una di notte di giovedì 5 marzo un inseguimento dei carabinieri si è concluso con un incidente nella rotatoria di largo Flaiano, a Varese. Un giovane di 26 anni, che non si era fermato all’alt dei militari, si è schiantato contro un’altra auto. La conducente dell’altra vettura, una donna di 32 anni, è rimasta ferita in modo lieve ed è stata trasportata in ospedale in codice verde. (foto da “unarotondasulago“)

Secondo quanto ricostruito, il 26enne – italiano – ha ignorato l’ordine di fermarsi intimato dai carabinieri del Radiomobile. I militari si sono quindi messi immediatamente all’inseguimento del veicolo. La fuga si è conclusa nel nuovo snodo viabilistico di largo Flaiano.

Entrato nella maxirotonda ad alta velocità, il giovane ha perso il controllo del mezzo andando a scontrarsi con l’auto guidata da una donna di 32 anni. L’impatto ha richiesto l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati i sanitari con un’ambulanza. La donna è stata accompagnata all’ospedale di Circolo per accertamenti con ferite lievi.

Il 26enne è risultato positivo all’alcoltest ed è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Nella tarda mattinata di oggi verrà portato in tribunale per la convalida dell’arresto e il processo per direttissima.