Tamponamento all’entrata dell’autostrada: quattro feriti e un’ora di traffico all’uscita da Varese

La mattinata del 4 marzo per gli automobilisti varesini è cominciata decisamente male: un incidente stradale sulla Strada Statale 707, proprio nel tratto nevralgico che collega Varese all’autostrada, ha mandato in tilt la viabilità per quasi un’ora nel momento peggiore della giornata: quello in cui migliaia di persone si dirigono al lavoro.

Lo scontro è avvenuto infatti alle 8.18, quando due automobili si sono tamponate per cause ancora in corso di accertamento. Il tamponamento, violento, ha coinvolto quattro persone: un uomo di 28 anni, una donna di 43 e altri due passeggeri di cui, al momento della segnalazione, non erano state ancora rese note le generalità.

Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Varese e le squadre della Croce Rossa Italiana, coordinate dal Soreu (Centrale Operativa) sezione Laghi. Tutti e quattro i feriti sono stati trasportati all’ospedale di Varese, fortunatamente in codice verde, segno che le conseguenze fisiche, pur nella dinamica violenta, sono state lievi.

Ben diverso il bilancio per chi si trovava in viaggio. Dalle 08:20 alle 09:15 – precisamente 55 minuti di paralisi totale – la SS707 si è trasformata in un parcheggio a cielo aperto. Centinaia di automobilisti diretti al lavoro hanno subito ritardi consistenti, con ripercussioni a catena su tutta la viabilità della zona. Un effetto domino che ha colpito anche le strade limitrofe, dove molti hanno cercato di trovare percorsi alternativi.

Al momento della segnalazione la missione di soccorso era ancora in corso, con i carabinieri impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e stabilire eventuali responsabilità.