Scontro tra auto e moto a Caronno Pertusella, ferito un motociclista di 46 anni

Incidente stradale nella mattinata di oggi a Caronno Pertusella, dove un’auto e una moto si sono scontrate lungo viale Cinque Giornate.

L’allarme è scattato poco prima delle 10 e sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari inviati dalla centrale operativa AREU, oltre ai carabinieri della Compagnia di Saronno per i rilievi e la gestione della viabilità.

Nel sinistro è rimasto coinvolto un uomo di 46 anni, alla guida della moto. Le sue condizioni hanno richiesto l’intervento di un’ambulanza di base e di un mezzo di soccorso avanzato di secondo livello. Dopo le prime cure sul posto, il motociclista è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Ospedale di Garbagnate Milanese.

Il mezzo di soccorso avanzato ha concluso l’intervento direttamente sul luogo dell’incidente. La dinamica dello scontro è ora al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno ricostruendo quanto accaduto lungo l’arteria cittadina.