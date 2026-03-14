Scontro tra due auto sotto la neve in Valganna: soccorsi sei giovani

Incidente stradale nella tarda serata di sabato 12 marzo in Valganna, dove due autovetture si sono scontrate lungo la statale 233.

L’impatto è avvenuto in un momento di intense precipitazioni nevose che stanno interessando l’area a nord di Varese, rendendo il fondo stradale particolarmente insidioso. Sei giovani sono rimasti coinvolti nel sinistro, con quattro di loro trasportati in ospedale per accertamenti.

Lo scontro sotto la neve in Valganna

L’allarme è scattato intorno alle 22:30 in via Roma, nel tratto che attraversa Valganna. Le condizioni meteo al momento del sinistro erano critiche: la neve, che cade fitta da ore su tutto l’alto Varesotto, aveva già depositato diversi centimetri di coltre bianca sulla carreggiata. Le immagini dei soccorsi mostrano infatti i veicoli coinvolti parzialmente ricoperti dal nevischio accumulato subito dopo l’impatto.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco di Varese, che hanno lavorato per mettere in sicurezza i mezzi e l’area interessata, collaborando attivamente con il personale sanitario inviato dalla Soreu Laghi. Allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Luino.

Il bilancio dei feriti

Il bilancio finale parla di sei persone coinvolte, tra cui cinque giovani identificati dai soccorritori: tre ragazzi di 20 e 36 anni e due donne di 21 e 30 anni. Nonostante la dinamica dello scontro potesse far temere il peggio, l’intervento si è concluso senza feriti gravi. Quattro dei coinvolti sono stati trasferiti in codice verde presso l’ospedale di Luino dalle ambulanze della Croce Rossa di Valcuvia e di SOS Cunardo.

Viabilità e allerta meteo

L’episodio conferma le difficoltà create dalla prima vera nevicata della stagione sulle arterie stradali della zona. Le autorità raccomandano massima prudenza a chi si mette alla guida nelle ore notturne lungo la statale 233 e nelle zone boschive della Valganna, dove l’accumulo di neve e il calo delle temperature possono rendere l’asfalto estremamente scivoloso nonostante il passaggio dei mezzi spazzaneve.