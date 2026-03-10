Scopri dove costa meno fare il pieno in provincia di Varese
VareseNews ha utilizzato l'intelligenza artificiale per costruire un calcolatore che, ogni giorno, raccoglie e mostra i dati relativi ai costi di diesel e benzina in provincia di Varese
La guerra in Iran, le minacce di chiusura dello stretto di Hormuz ed il conseguente aumento del prezzo del petrolio stanno manifestando i propri effetti anche nel Varesotto. Dove già si vedono i rincari dei prezzi di diesel e benzina. Per aiutare i lettori a risparmiare sul costo del carburante, VareseNews ha costruito un calcolatore che permette di individuare il distributore più conveniente sul territorio.
Il calcolatore, realizzato utilizzando l’intelligenza artificiale, utilizza i dati che vengono pubblicati ogni giorno alle 8 del mattino dal ministero delle Imprese e del Made in Italy. Basta selezionare un comune della provincia di Varese, oltre al carburante di cui si ha bisogno, e lo strumento mostrerà i cinque distributori nei quali ci sono i prezzi più bassi.
È bene prestare molta attenzione alla data e all’ora in cui sono aggiornati questi prezzi: non sempre sul sito del Mimit ci sono i dati relativi al giorno precedente, è possibile che alcuni siano vecchi di qualche giorno. C’è quindi il rischio che arrivando alla pompa si trovi un prezzo diverso rispetto a quello indicato dal calcolatore. Che però mostra la data e l’ora in cui è stato rilevato il prezzo.
Il calcolatore è stato realizzato impiegando Claude Opus 4.6
