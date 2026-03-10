Scopri dove costa meno fare il pieno in provincia di Varese

Varese News

La guerra in Iran, le minacce di chiusura dello stretto di Hormuz ed il conseguente aumento del prezzo del petrolio stanno manifestando i propri effetti anche nel Varesotto. Dove già si vedono i rincari dei prezzi di diesel e benzina. Per aiutare i lettori a risparmiare sul costo del carburante, VareseNews ha costruito un calcolatore che permette di individuare il distributore più conveniente sul territorio.

Il calcolatore, realizzato utilizzando l’intelligenza artificiale, utilizza i dati che vengono pubblicati ogni giorno alle 8 del mattino dal ministero delle Imprese e del Made in Italy. Basta selezionare un comune della provincia di Varese, oltre al carburante di cui si ha bisogno, e lo strumento mostrerà i cinque distributori nei quali ci sono i prezzi più bassi.

È bene prestare molta attenzione alla data e all’ora in cui sono aggiornati questi prezzi: non sempre sul sito del Mimit ci sono i dati relativi al giorno precedente, è possibile che alcuni siano vecchi di qualche giorno. C’è quindi il rischio che arrivando alla pompa si trovi un prezzo diverso rispetto a quello indicato dal calcolatore. Che però mostra la data e l’ora in cui è stato rilevato il prezzo.

Il calcolatore è stato realizzato impiegando Claude Opus 4.6

Pubblicato il 10 Marzo 2026
