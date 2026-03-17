Scuola Garibaldi di San Carlo, in consiglio comunale il dibattito sul futuro della “primaria di quartiere”

Il calo demografico e le scelte delle famiglie mettono sotto pressione le scuole di quartiere, e il caso della scuola Garibaldi di San Carlo finisce sui banchi del Consiglio Comunale di Varese. Con una mozione (che era stata depositata mesi fa) il consigliere Giuseppe Paris (Gruppo Misto) ha chiesto all’amministrazione un impegno concreto per garantire la formazione di una classe prima per l’anno scolastico 2026/2027, cosa confermata dal Comune.

Il valore del presidio di quartiere

«Le scuole di quartiere sono il cuore delle comunità – ha spiegato Paris – Sono i luoghi dove si costruiscono le prime amicizie e il legame con il territorio. San Carlo è un rione vivo, con università, ospedali e aziende: molte nuove famiglie si sono insediate ed è fondamentale che l’offerta scolastica sia all’altezza, permettendo a chi lavora in zona di usufruire di un servizio di prossimità». Il timore espresso è che la mancata formazione delle classi possa portare a un lento declino del plesso.

La replica del Comune: «Servizi al top, ma l’autonomia è scolastica»

Dalla maggioranza è arrivata una rassicurazione sulla tenuta del sistema scolastico cittadino, pur ribadendo i limiti d’azione dell’ente locale. «Il Comune di Varese garantisce la manutenzione e i servizi per tutti gli edifici – è stato replicato in aula dall’assessore Rossella Dimaggio – ma la programmazione didattica e la formazione delle classi dipendono dall’autonomia scolastica e dal numero di iscrizioni».

«Niente allarmismi sulla Garibaldi»

Durante il dibattito è stato ricordato come la “scuola gialla” di San Carlo resti un punto di riferimento e un orgoglio per la città. «La classe prima quest’anno è stata formata – è stato sottolineato dalla consigliera Giulia Mazzitelli, che alla Garibaldi ci insegna da 5 anni e ci ha anche studiato da alunna– ed è fondamentale non creare allarmismi che rischiano di allontanare le famiglie proprio nel momento delle iscrizioni».

Il Comune ha confermato che continuerà a monitorare la situazione di San Carlo, inserendo la scuola nel più ampio “Patto Educativo” cittadino che ha già dato prova di tenuta durante le fasi critiche degli ultimi anni.