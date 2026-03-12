Secondo cambio di chitarrista nella storia degli Stones: arriva Ron Wood
L’allora membro dei Faces di Rod Stewart la spuntò su ottimi candidati
Quando questo disco uscì, Ron Wood era diventato da poco il nuovo chitarrista degli Stones al posto di Mick Taylor, ma siccome le incisioni erano durate quasi un anno, la sua chitarra compare solo in tre pezzi: in molti c’è solo Richards, in altri Harvey Mandel dei Canned Heat e Wayne Perkins. E nella versione deluxe uscita decenni dopo compaiono anche le sessions con Jeff Beck e Robert A. Johnson, che servivano da audizione.
Altri candidati erano Rory Gallagher e Steve Marriott, ma delle loro prove per ora non c’è traccia. Il disco si sente ancora con piacere anche se magari Fool To Cry è un po’ troppo sdolcinata: in compenso c’è Memory Motel che diventerà uno dei pezzi preferiti dei loro fans, e un cavallo di battaglia dei loro concerti.
Da notare come Melody, attribuita a Jagger – Richards, fosse in realtà composta da Billy Preston che suonava con loro come sessionman e che fu citato come “ispiratore”: Billy giustamente si arrabbiò ma non intraprese le vie legali, accontentandosi di allontanarsi dal gruppo.
Curiosità: la già famosa misoginia Stones raggiunse forse il punto più basso con un annuncio per questo disco. Vi si vedeva una modella legata e appesa in alto con evidenti lividi (black and blue) con un annuncio che diceva “Sono così per i Rolling Stones e mi piace”. Durò poco.
La rubrica 50 anni fa la musica
