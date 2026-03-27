Servizi e locali, controlli della Finanza: sanzioni per oltre 177mila euro e 32 lavoratori in nero scoperti in provincia di Varese

Maxi operazione contro il lavoro sommerso della Guardia di Finanza in provincia di Varese: scoperti 32 lavoratori completamente “in nero” e altri 14 irregolari, con sanzioni complessive superiori a 177mila euro.

I controlli, intensificati nei primi mesi del 2026, hanno interessato numerosi esercizi commerciali e realtà imprenditoriali nei comuni di Gazzada Schianno, Buguggiate, Tradate, Saronno, Malnate, Cantello, Busto Arsizio, Vizzola Ticino, Luino, Gallarate, Vergiate, Sesto Calende e Cassano Magnago operanti in diverse categorie merceologiche, tra cui il commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca, la gestione di parcheggi e autorimesse, la gestione di piste e sale da ballo, la realizzazione di coperture edilizie, il trasporto di merci su strada, la ristorazione, il lavaggio di autoveicoli nonché il commercio ambulante di abbigliamento.

Nel complesso sono stati identificati 46 lavoratori irregolari, tra cui anche tre persone senza permesso di soggiorno. Tra i casi emersi, anche quello di un percettore di reddito di cittadinanza sorpreso a lavorare in nero, segnalato all’autorità giudiziaria e all’Inps per la revoca del beneficio.

Le verifiche hanno portato a 15 provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale, scattati quando la quota di lavoratori irregolari superava il 10% della forza lavoro. In tre casi, i titolari hanno regolarizzato immediatamente la posizione pagando le sanzioni e ottenendo la revoca della chiusura.

Oltre alle sanzioni amministrative, si aggiunge il recupero dei contributi non versati. Tre imprenditori sono stati inoltre segnalati alla magistratura per violazioni legate alla normativa sull’immigrazione.

L’operazione rientra nell’azione di contrasto al lavoro irregolare e di tutela dei lavoratori, spesso privati di diritti fondamentali come coperture assicurative e previdenziali, oltre che della sicurezza sul lavoro