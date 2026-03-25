Servizi territoriali e assistenza familiare, a Barasso un incontro pubblico per orientarsi
Il 27 marzo a Barasso appuntamento dedicato ai caregiver per conoscere le risorse e il supporto del Comune
Comprendere il ruolo delle istituzioni e muoversi con consapevolezza nella rete dei servizi assistenziali. È questo l’obiettivo dell’appuntamento “Cosa fa il comune per aiutarmi?”, che si terrà venerdì 27 marzo alle ore 17:00 presso la sala consiliare del Comune di Barasso, in via Roma 26.
L’incontro, organizzato nell’ambito del progetto “Una Comunità che Cura”, è rivolto specificamente ai caregiver e a chiunque si occupi dell’assistenza a familiari anziani o non autosufficienti. Durante il pomeriggio interverranno le assistenti sociali della Cooperativa Proges, l’ente che gestisce il servizio per il Comune, per fornire indicazioni pratiche e strumenti concreti su come accedere alle risorse del territorio.
“Una comunità che cura”: il progetto per il benessere degli anziani e dei caregiver a Barasso
Il progetto: welfare di prossimità
L’iniziativa nasce per dare una risposta strutturata alla fragilità, puntando su un sistema di welfare di prossimità. L’obiettivo dichiarato è duplice:
Favorire la cura a domicilio e il benessere degli anziani all’interno del proprio contesto sociale.
Ridurre il ricorso a ospedalizzazioni e pronto soccorso attraverso una rete capace di prevenire le situazioni di crisi.
Il percorso non si esaurirà con l’evento in presenza. Mentre l’appuntamento di Barasso servirà a stabilire un primo contatto diretto con i cittadini e la stampa, i successivi incontri si terranno online, permettendo alle famiglie di partecipare comodamente da casa.
Informazioni e iscrizioni
Per partecipare o richiedere ulteriori dettagli sull’iniziativa e sui servizi attivi, è possibile contattare l’organizzazione attraverso i seguenti canali:
Telefono: 351 7219365
Email: sportellopua@gmail.com
L’iniziativa vede la collaborazione tra il Servizio Sanitario Nazionale, il Terzo Settore e le istituzioni locali, con l’attivazione di punti di ascolto e orientamento personalizzati.
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