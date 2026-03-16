Servizio Civile a Castiglione Olona: nove posti per giovani dai 18 ai 28 anni

Il Comune di Castiglione Olona apre le porte ai giovani del territorio con una nuova opportunità di formazione e impegno civico. Sono nove i posti disponibili per ragazze e ragazzi tra i 18 e i 28 anni (compiuti) che desiderano intraprendere un anno di Servizio Civile Universale, mettendosi alla prova in settori chiave per la vita della comunità come la cultura, l’ambiente e il sociale.

I numeri del progetto a Castiglione

I progetti finanziati dal Dipartimento per le Politiche Giovanili per il borgo di Castiglione Olona toccano diverse aree di intervento. Nello specifico, la suddivisione dei posti prevede un impegno per una persona nel settore “Ambiente”, due posti dedicati a “Servizio e Assistenza”, ben quattro posizioni nell’ambito “Cultura” e infine due posti per il settore “Educazione”. Si tratta di un ventaglio di opzioni che permette ai candidati di scegliere il percorso più affine ai propri studi o alle proprie inclinazioni personali.

Durata, impegno e compenso mensile

Chi verrà selezionato sarà impegnato per un periodo di 12 mesi, con un orario di circa 25 ore settimanali. Oltre all’esperienza umana e professionale, il Servizio Civile riconosce ai partecipanti un contributo economico mensile di 519,47 euro. Al termine dell’anno, verrà rilasciato un attestato di fine servizio e sarà previsto un percorso di orientamento al lavoro, con la relativa certificazione delle competenze acquisite durante i mesi di attività negli uffici o nei servizi comunali.

Come presentare la domanda

Il tempo per candidarsi è limitato: le domande di partecipazione devono essere inoltrate entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 8 aprile 2026. La procedura è esclusivamente online e deve essere effettuata attraverso la piattaforma “Domanda On Line” (DOL). Per accedere al portale e compilare l’istanza, gli aspiranti volontari possono collegarsi all’indirizzo dedicato messo a disposizione dal Ministero.