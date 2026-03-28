Servizio civile e difesa non armata: incontro online il 1° aprile promosso dalla “Tenda per la Palestina e contro le armi”

Si terrà mercoledì 1° aprile alle ore 18, in modalità online, il primo incontro informativo promosso dalla “Tenda per la Palestina e contro le armi”, dedicato al tema del Servizio Civile Universale e alla difesa non armata della comunità. L’iniziativa nasce in vista della scadenza dell’8 aprile per il bando 2026 e punta a far conoscere un’opportunità concreta di crescita personale e impegno sociale.

Un’occasione per informarsi sul Servizio Civile

L’incontro si concentrerà sul Servizio Civile come strumento di partecipazione attiva e di rafforzamento del tessuto sociale. Interverrà Morena Tevisio, esperta del Centro Servizi Volontariato, che offrirà un quadro aggiornato su modalità di accesso, durata, obiettivi e benefici dell’esperienza.

A seguire, saranno presentate testimonianze dirette da parte di realtà impegnate sul territorio, tra cui Caritas e la Cooperativa Lotta Contro l’Emarginazione, che racconteranno le attività e i percorsi vissuti dai volontari.

Difesa non armata e impegno civile

L’iniziativa si inserisce in una riflessione più ampia sul crescente clima di tensione internazionale e sulla diffusione di una cultura percepita come sempre più orientata al riarmo. In questo contesto, gli organizzatori propongono un momento di approfondimento sugli strumenti oggi disponibili per una difesa civile non armata.

Il Servizio Civile viene presentato come una forma concreta di “difesa della comunità”, basata sul rafforzamento della solidarietà, della partecipazione democratica e del sostegno alle fasce più fragili della popolazione.

Un percorso di incontri sui temi della pace

Quello del 1° aprile è il primo di una serie di appuntamenti che la “Tenda” intende promuovere nelle prossime settimane. I successivi incontri affronteranno temi come l’obiezione di coscienza alla leva militare e l’obiezione fiscale alle spese militari, coinvolgendo associazioni e movimenti attivi sui temi della pace e della nonviolenza.

L’obiettivo è stimolare un dibattito a livello cittadino e provinciale, offrendo strumenti di conoscenza e spazi di confronto su possibili alternative alla gestione armata dei conflitti.

Un invito alla partecipazione consapevole

L’incontro rappresenta un’occasione per informarsi e riflettere su forme di impegno civile che contribuiscono alla costruzione di una società più coesa e resiliente. In un momento storico segnato da incertezze e tensioni, l’invito è a considerare il Servizio Civile come un’esperienza capace di coniugare crescita personale e responsabilità collettiva.

Per partecipare e ricevere informazioni sulle modalità di collegamento è possibile rivolgersi agli organizzatori.