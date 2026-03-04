SESI Supporter Partner dell’ATP Challenger 125 Monza Open 2026: qualità e servizi al fianco del grande tennis internazionale
La partnership conferma, per il secondo anno consecutivo, l’impegno di SESI nel sostenere eventi sportivi di alto profilo, contribuendo con professionalità, efficienza e qualità dei servizi alla perfetta riuscita della manifestazione
SESI, azienda leader in Lombardia nel noleggio e nella gestione di bagni mobili e strutture temporanee a marchio Sebach per cantieri ed eventi, annuncia con orgoglio la propria partecipazione in qualità di Supporter Partner al Monza Open 2026, prestigioso torneo del circuito ATP Challenger Tour che porterà in città alcuni tra i protagonisti, attuali e futuri, del tennis internazionale.
La partnership conferma, per il secondo anno consecutivo, l’impegno di SESI nel sostenere eventi sportivi di alto profilo, contribuendo con professionalità, efficienza e qualità dei servizi alla perfetta riuscita della manifestazione. In occasione del torneo, l’azienda metterà a disposizione soluzioni igienico-sanitarie e strutture mobili all’avanguardia, garantendo comfort, funzionalità e massima attenzione agli standard di sicurezza per atleti, staff e pubblico.
«Essere partner di un evento come il Monza Open 2026 rappresenta per noi motivo di grande soddisfazione», dichiara Alessandro Bassani, Responsabile Marketing e Comunicazione SESI. «Lo sport, come il nostro lavoro, richiede organizzazione, precisione e capacità di rispondere in modo rapido ed efficace alle esigenze operative. Contribuire alla riuscita di una manifestazione internazionale sul nostro territorio significa mettere le nostre competenze al servizio della comunità».
Da anni punto di riferimento in Lombardia per cantieri, grandi eventi, manifestazioni sportive e iniziative pubbliche, SESI si distingue per l’attenzione alla qualità del servizio, alla sostenibilità e all’innovazione delle soluzioni proposte. La collaborazione con l’ATP Monza Open rafforza il legame dell’azienda con il territorio e con appuntamenti capaci di generare valore economico, sociale e mediatico.
Attraverso questa partnership, SESI conferma la propria vocazione a supportare eventi che rappresentano eccellenza organizzativa e visibilità internazionale, contribuendo concretamente alla loro realizzazione con servizi essenziali e altamente professionali.
