“Sfoglia l’avventura”: il Premio Gianni Rodari porta libri e teatro a Gavirate
Dopo il seminario con il Parco della Fantasia di Omegna, riprende il viaggio itinerante con laboratori e spettacoli in libreria per avvicinare bambini e famiglie al piacere della lettura
Riprende il viaggio itinerante del Varese Premio Gianni Rodari, il concorso letterario dedicato alla fantasia e alla lettura che per l’edizione 2026 ha costruito un vero e proprio tour in undici tappe sul territorio provinciale. Dopo il seminario sulla creatività svoltosi a Varese in collaborazione con il Parco della Fantasia Gianni Rodari di Omegna, il fine settimana porta gli appuntamenti a Gavirate, con laboratori e spettacoli pensati per bambini e famiglie.
A Gavirate, alla libreria Giunti del Centro commerciale Campo dei Fiori, sono in programma due spettacoli – alle 16 e alle 17 – curati dal Teatro Zattera di Martin Stigol, per i quali è richiesta la prenotazione allo 0332 744305. “Sfoglia l’avventura” è il filo conduttore del progetto: un pomeriggio di letture dal vivo, laboratori espressivi e attività manuali ispirate alla letteratura per l’infanzia, da Rodari a Collodi, per fare del libro un ponte verso la scoperta del mondo.
Il titolo dello spettacolo, “Il telefono che invenzione!”, promette un varietà di numeri con telefoni che squillano tra gli scaffali di una libreria, per accompagnare i più piccoli dentro il mondo poetico e surreale di Rodari. Le bambine e i bambini saranno invitati a trasformarsi in personaggi, narratori e viaggiatori immaginari, grazie al gioco teatrale e agli strumenti della danza, della musica e del video, in continuità con l’esperienza di animazione alla lettura maturata dal Parco della Fantasia e dagli artisti coinvolti
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