Si finge poliziotto e raggira madre e figlia a Busto Arsizio: arrestato subito dopo il colpo, recuperato bottino da 11mila euro
Si è introdotto in casa spacciandosi per agente e si è fatto consegnare 750 euro e gioielli. Fermato dalla Polizia subito dopo il colpo, l’uomo è stato arrestato per truffa aggravata e colpito da foglio di via per tre anni
La Polizia di Stato di Busto Arsizio ha arrestato, martedì 17 marzo, un cittadino italiano di 49 anni, colto in flagranza di reato per la “truffa del finto poliziotto” ai danni di una donna di 52 anni e della sua anziana madre, dalle quali si era fatto consegnare con artifici e raggiri la somma di 750 euro in contanti e monili d’oro del valore di 11 mila euro.
Gli investigatori della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Busto Arsizio, durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato un individuo che si aggirava nel centro cittadino con atteggiamento sospetto, decidendo così di seguirlo.
L’uomo è riuscito ad introdursi nell’abitazione delle vittime spacciandosi per un poliziotto, esibendo un portatessera con una replica del distintivo della Polizia di Stato. Poco prima, i complici del malvivente avevano contattato telefonicamente la donna, utilizzando numeri fittizi riconducibili alle forze dell’ordine, inducendola con l’inganno a consegnare al falso agente 750 euro in contanti e monili d’oro del valore di 11 mila euro.
L’intervento degli agenti ha permesso di bloccare il truffatore immediatamente dopo la consegna del bottino, che è stato interamente recuperato e restituito alle donne.
Il quarantanovenne, pluripregiudicato per vari reati e con precedenti specifici per fatti analoghi commessi lo scorso anno, è stato quindi arrestato per truffa aggravata. In più, sulla base dell’attività di analisi e valutazione della pericolosità sociale effettuata dalla Divisione Anticrimine della Questura di Varese, il Questore Carlo Mazza ha emesso a carico dell’uomo, residente a Napoli, il provvedimento del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Busto Arsizio per 3 anni.
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