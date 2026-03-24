Sicurezza, pioggia di fondi regionali sulle Polizie Locali del Varesotto: ecco tutti i Comuni finanziati

Nuovi mezzi, tecnologie d’avanguardia e “occhi elettronici” per sorvegliare le strade. Regione Lombardia ha ufficializzato lo stanziamento di oltre 343.000 euro destinato ai comandi di Polizia Locale della provincia di Varese per il potenziamento delle dotazioni tecnico-strumentali.

L’intervento fa parte di un bando regionale da 4,3 milioni di euro, proposto dall’assessore alla Sicurezza Romano La Russa, mirato a incentivare la sicurezza urbana e a fornire agli agenti strumenti moderni per prevenire inciviltà e degrado.

La mappa dei contributi nel Varesotto

Il bando ha premiato sia i grandi centri che le forme aggregate di collaborazione tra piccoli comuni, permettendo di finanziare progetti che vanno dal rinnovo del parco auto all’acquisto di droni e fototrappole.

Di seguito l’elenco completo degli enti finanziati in provincia di Varese (Comune capofila e contributo assegnato):

Busto Arsizio: 20.000,00 €

Cardano al Campo: 13.542,52 €

Caronno Pertusella: 18.115,78 €

Castellanza: 18.815,45 €

Cuveglio (in aggregazione con Cuvio): 40.000,00 €

Gallarate: 20.000,00 €

Luino: 7.126,97 €

Malnate: 19.532,20 €

Marchirolo (in aggregazione con Cadegliano Viconago e Cugliate-Fabiasco): 39.897,05 €

Origgio (in aggregazione con Uboldo e Cislago): 36.636,60 €

Saronno: 20.000,00 €

Somma Lombardo: 20.000,00 €

Tradate: 20.000,00 €

Varese: 20.000,00 €

Tecnologia al servizio del territorio

Le risorse permetteranno l’acquisto di dotazioni ad alto impatto operativo. Oltre ai veicoli a basse emissioni, i fondi sono destinati a impianti di videosorveglianza, bodycam per gli agenti e strumenti per il rilievo dei sinistri.

«Investire in dotazioni tecnologiche avanzate significa dare agli operatori strumenti più efficaci per prevenire e contrastare l’illegalità», ha dichiarato l’assessore La Russa. L’accento è stato posto anche sulle aggregazioni, come i casi di Cuveglio, Marchirolo e Origgio, che grazie all’unione delle forze hanno potuto accedere a contributi più consistenti (fino a 40.000 euro) per gestire la sicurezza in modo coordinato su più paesi.

Un impegno diffuso

Il bando coinvolge complessivamente oltre 370 Enti locali in tutta la Lombardia. Per il Varesotto, questo finanziamento rappresenta un supporto fondamentale per migliorare la prontezza d’intervento delle Polizie Locali e garantire una maggiore percezione di sicurezza tra i cittadini, sia nei contesti urbani che nelle aree più periferiche.