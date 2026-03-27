Smarrita una bassotta a Somma Lombardo: appello per ritrovare Taylor

C’è preoccupazione a Somma Lombardo per la scomparsa di Taylor, una cagnolina bassotto femmina di piccola taglia, dal mantello nero e marrone.

L’animale è stato smarrito il 26 marzo 2026 in zona via Novara. I proprietari, molto preoccupati, hanno diffuso un appello per facilitare le ricerche e sensibilizzare i cittadini della zona.

Taylor è descritta come una bassotta di taglia piccola, facilmente riconoscibile per il suo colore nero/marrone e il suo aspetto dolce ma un po’ timoroso. Proprio per questo motivo viene raccomandato a chiunque la avvisti di non cercare di prenderla o rincorrerla, per evitare che possa spaventarsi ulteriormente e allontanarsi.

L’invito è invece quello di contattare immediatamente il numero messo a disposizione dai proprietari: 347 088 7919.

Chiunque si trovi nei dintorni o frequenti la zona è invitato a prestare attenzione: anche una semplice segnalazione può fare la differenza per riportare Taylor a casa.