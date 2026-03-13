Soccorso in centro a Varese un uomo di 65 anni nel cuore della notte: “Mi hanno aggredito”
Secondo quanto emerso, si tratta di un uomo di origine tunisina senza fissa dimora, che avrebbe raccontato ai soccorritori di essere stato colpito, senza però riuscire a indicare con precisione né il luogo né il momento dell’episodio
Un uomo di 65 anni è stato soccorso nella notte tra giovedì e venerdì in Varese dopo aver riferito di essere stato vittima di un’aggressione. L’intervento dei soccorsi è avvenuto poco dopo la mezzanotte, intorno alle 00.12, in Piazza Monte Grappa.
Secondo quanto emerso, si tratta di un uomo di origine tunisina senza fissa dimora, che avrebbe raccontato ai soccorritori di essere stato aggredito, senza però riuscire a indicare con precisione né il luogo né il momento dell’episodio.
Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa Italiana, attivata dalla centrale operativa Soreu dei Laghi. L’uomo è stato valutato con codice giallo e successivamente trasportato all’Ospedale di Tradate, dove è arrivato poco prima dell’una
Dell’accaduto è stata informata anche la Questura di Varese, che potrà svolgere eventuali accertamenti per chiarire le circostanze della presunta aggressione.
