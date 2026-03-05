Sofferenza, battaglia e gol: i Mastini conquistano Gara3 con l’Alleghe

Bisognava vincere e lo si è fatto. In gara 3 dei quarti di finale i Mastini sono stati capaci di mettere sul ghiaccio un hockey magari non bello, ma essenziale, fatto di tanto contenimento, belle costruzioni, e giocate meno spettacolari ma efficaci. Il 4-2 finale, con ridda di reti negli ultimi istanti, manda i ragazzi di Matikainen sul 2-1 nella serie: per andare avanti, però, serve un’altra vittoria con il primo match point da giocare sabato in trasferta.

A proposito propri di contenimento: Alleghe si è vista parecchio nel secondo periodo, quando Varese ha allargato le proprie maglie, consentendo ai veneti di penetrare il terzo con più facilità. Poi però il gioco lo ha fatto Varese, con Buono e Bastille ancora non al meglio, con strascichi di un fastidioso virus intestinale che qualcosa ha tolto ai due fantasisti gialloneri.

Da sottolineare anche che la partita è stata gestita davvero male dagli arbitri, ma non perché faziosi: quello che è apparso in molti episodi, è una scarsa competenza nella gestione della gara. Partita che si è infiammata nella fase finale, con scene da saloon anche piuttosto plateali, e panche puniti zeppe sino al limite della capienza. Ora arriva la trasferta più dura, con molti colti in sospeso.

PRIMO INGAGGIO – Si torna sul ghiaccio per una partita delicata almeno quanto importante. In palio il match ball per chi vince. Mastini che schierano tra i pali Filippo Matonti, chiamato all’ennesima prova di maturità (Pysarenko infortunato, in panca torna Leo Mordenti), contro una squadra ruvida ed opportunista. E dalla panchina molto lunga.

I – Si parte lenti, con le due squadre che sembrano non scoprirsi per almeno cinque minuti, è di Buono la prima vera azione della partita, con il 19 giallonero bravo ad arpionare un disco, portarsi in avanti. Sbilanciato in fase di tiro però, non centra lo specchio della porta. Altra bella azione di Varese, stavolta con Terzago che si libera bene, penetra il terzo inquadra Lancedelli ma il bastone di Diego Iori lo aggancia, penalità che vale il primo power play per Varese.

Con l’uomo in più i gialloneri fanno davvero poco, anzi rischiano per due volte il gol a causa di disimpegni molto approssimativi. Non sfruttare le superiorità numeriche potrebbe essere molto pericoloso in partite come queste. A 8.28 il risultato si sblocca, bravissimo Crivellari a mettere nello specchio un bel fendente, che, probabilmente deviato da un terzino, va ad infilarsi alle spalle di Lancedelli. 1-0.

Alleghe risponde immediatamente, con Isiguzo che entra nel terzo con una magia, ma in uno contro zero Filippo Matonti è bravo a chiudere la porta. Gara che si infiamma, con le Civette che ora spingono molto: De Toni prima, Diego Iori subito dopo, provano a forzare ma l’estremo giallonero fa buona guardia. Varese reagisce in maniera piuttosto ruvida, riuscendo a contenere la reazione dei veneti e impostando un buon gioco di rimessa. Far consumare energie agli avversari è comunque importante visto che Matikainen continua a giocare in maniera intelligente a quattro linee. A 1:42 dalla fine Stefano Iori si fa mettere fuori per proteste. Power play che inizia bene, gran tiro di Maekinen che scheggia la parte alta della traversa, ma c’è solo quello, prima sirena che suona con 19″ residui.

II – Si riparte con Varese in avanti, Schina prova dalla blu, ma il puck fa la barba al palo; 2′ dopo è ancora il 3 giallonero dalla distanza, ma anche stavolta non va. Partita che cresce, ora il gioco ha un bel ritmo. A 24.14 scontro a centro pista tra Stefano Iori e Buono, con il veneto che colpisce al volto il giallonero, il quale non reagisce subendo una scarica di pugni. L’arbitro, con palese incompetenza, penalizza tutti e due per eccessiva durezza. Fatto assurdo, che fa riflettere sull’investimento che la lega dovrebbe mettere sul ghiaccio per evitare che fischietti talvolta inadeguati, possano in qualche modo inficiare sulla crescita di un campionato come quello della IHL.

Si riprende a giocare, con Alleghe che mette sul ghiaccio cose più belle di quelle dei Mastini, producendo una grande mole di gioco. È De Toni, davvero incisivo, che trova però sulla sua strada il bastone di Filippo Matonti; inversione di fronte, mischia davanti alla porta e tiro di Terzago che sembra superare la linea rossa, ma non per il giudice di gara che allarga le braccia. Veneti che si rendono ancora pericolosi, ancora con De Toni che da posizione defilata è bravo a trovare il sette tra spalle e maschera di Filippo Matonti. 1-1.

Le Civette non smettono di spingere, costringendo in soli 3′ Varese ad altrettante liberazioni. Ora qualcosa sembra non funzionare negli schemi di Matikainen. Veneti che ci provano con Isiguzo, che Bertin stende venendo punito per eccessiva durezza. Alleghe gioca benissimo il suo power play, con Filippo Matonti e la difesa costretti agli straordinari. Si invertono i fronti, ma le azioni varesine sono piuttosto timide. A 50″ dalla fine bellissimo ingresso nel terzo di Buono, che vede libero Bastille che però arriva all’appuntamento con il disco in ritardo. Si va al secondo riposo in situazione di parità.

III – Civette ancora in avanti con i veneti che partono subito forte. Mastini che rispondono con Bastille vicinissimo al gol, ma Lancedelli è bravo a dire no. Ora la manovra di Varese sembra più fluida della frazione centrale: serve capitalizzare ma a 46.02 Marcello Borghi carica con bastone un avversario, mettendo le Civette in superiorità. L’assalto dei veneti è totale, con Matonti che si supera in due occasioni e Mastini che escono indenni anche questa volta. Si torna i parità numerica, con Bertin che spara un missile che si stampa sotto la traversa, rimbalza sulla linea di porta ed esce.

Tre minuti dopo Marcello Borghi serve bene Buono che prova alla sinistra di Lancedelli, ma il suo tiro è telefonato. Azione successiva, con il capitano giallonero che cambia lato, entra nel terzo, estrae dalla tasca il goniometro calibrando un tiro dalla balistica perfetta, con l’estremo dei veneti che vede il disco solo quando si adagia sul fondo della rete: 2-1 e palaghiaccio che esplode.

Si riprende a giocare, e nella prima azione di attacco delle Civette la maschera di Matonti si sgancia, con i portiere che fa di tutto per farsi notare, arrivando a lanciare l’attrezzo verso l’arbitro che finalmente se ne accorge ed interrompe il gioco. Mastini in crescendo: Maekinen che si invola tutto solo verso la porta, Fontanive lo aggancia finendo in panca puniti. Non c’è neppure il tempo di impostare l’azione di powerplay, e De Nardin carica violentemente alla balaustra Marcello Borghi che rimane sul ghiaccio. Attimi di paura con il capitano costretto alle cure mediche, per poi tornare in pista nell’azione successiva.

Con la doppia superiorità Varese fa girare il disco, ma la panca puniti si apre ancora per i veneti, stavolta tocca ad Aleksandrov per colpo di bastone, assieme a Isiguzo, penalizzato per carica scorretta. Tensione alle stelle, con giocatori che si insultano, pure in maniera piuttosto palese, da una panca all’altra, con gli arbitri incapaci di mettere ordine. Ma quando finalmente si torna a giocare è Marcello Borghi che si vendica a 57.11 superando di nuovo Lancedelli: 3-1.

Alleghe prova a spingere con tutte le forze togliendo il portiere: Isiguzo trova un varco, e prova la conclusione impossibile, con Filippo Matonti che si adopera nella miglior parata della serata. Pochi secondi dopo, è però lo stesso numero 95 giallonero a mettere in rete, nella sua purtroppo, il secondo gol delle Civette. 3-2. Ci sono ancora 18″ di paura, con Alleghe che tiene fuori dal ghiaccio il portiere, portandosi in avanti ma una sbavatura in attacco permette il recupero del disco da parte di Michael Mazzacane, che a porta vuota chiude la partita. 4-2 Varese, ma sabato sarà ancora durissima.

HCMV MASTINI VARESE – ALLEGHE HOCKEY 4-2

(1-0; 0-1; 3-1)

MARCATORI: 8.28 Crivellari (V – Xamin, M. Mazzacane); 30.56 E. De Toni (A – Aleksandrov, E. De Nardin); 50.39 M. Borghi (V – Schina, Bastille), 57.11 M. Borghi (V – Terzago, Maekinen), 59.41 Aleksandrov (A), 59.49 M. Mazzacane (V – Schina).

VARESE: F. Matonti (Mordenti); Maekinen, M. Matonti, Schina, Re, Bertin, Crivellari, E. Mazzacane; Bastille, M. Borghi, Buono, Perino, Ghiglione, Terzago, Xamin, M. Mazzacane, Venturi, Peterson, P. Borghi, Tilaro. All. Matikainen.

ALLEGHE: Lancedelli (M. De Nardin); Aleksandrov, Da Tos, Pfoestl, E. De Nardin, Dimai, Angoletta, Boisio, Manfroi, D. Iori, Huhtela, E. De Toni, Alessio, Isiguzo, Lacedelli, No. Fontanive, De Val, Soppelsa, Ni. Fontanive, S. Iori, Martini. All. Surenki.

ARBITRI: Lega e Pignatti (Brenna e Tortia).

NOTE. Penalità: V 6′, A 14′. Superiorità: V 1-6, A 0-2. Spettatori: 890.

ALLA BALAUSTRA… DA LEGGERE

ALLA BALAUSTRA… DA ASCOLTARE