“Solaro non dimentica”: a sei anni dalla pandemia una messa in memoria delle vittime del Covid

A sei anni dall’inizio della pandemia, la comunità di Solaro si è ritrovata per ricordare le vittime del Covid e rendere omaggio a chi, nei momenti più difficili, si è messo al servizio degli altri.

Ieri mattina, nella chiesa parrocchiale dei Santi Quirico e Giulitta, è stata celebrata una messa presieduta dal parroco don Sergio Tomasello. Un momento di raccoglimento e memoria condivisa, promosso dall’Amministrazione comunale insieme alla Comunità Pastorale Discepoli di Emmaus.

«La celebrazione ha rappresentato un’occasione per non dimenticare le persone che hanno perso la vita durante la pandemia – dicono gli amministratori cittadini – A distanza di sei anni dai primi drammatici mesi del 2020, Solaro mantiene vivo il ricordo di chi non ce l’ha fatta».

La giornata è stata anche un momento per esprimere riconoscenza verso tutte le persone che, nei mesi più difficili dell’emergenza sanitaria, si sono impegnate con coraggio e generosità.

Un pensiero è andato al personale sanitario, alle forze dell’ordine, ai volontari e ai donatori che hanno sostenuto i più fragili e le famiglie in difficoltà, contribuendo a tenere unita la comunità in una fase complessa.