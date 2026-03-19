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“Solaro non dimentica”: a sei anni dalla pandemia una messa in memoria delle vittime del Covid

L’iniziativa promossa dal Comune e dalla Comunità Pastorale ha unito memoria e gratitudine, sottolineando il ruolo di sanitari, volontari e forze dell’ordine nei giorni più difficili

Solaro - Messa per le vittime del Covid 2026

A sei anni dall’inizio della pandemia, la comunità di Solaro si è ritrovata per ricordare le vittime del Covid e rendere omaggio a chi, nei momenti più difficili, si è messo al servizio degli altri.

Ieri mattina, nella chiesa parrocchiale dei Santi Quirico e Giulitta, è stata celebrata una messa presieduta dal parroco don Sergio Tomasello. Un momento di raccoglimento e memoria condivisa, promosso dall’Amministrazione comunale insieme alla Comunità Pastorale Discepoli di Emmaus.

«La celebrazione ha rappresentato un’occasione per non dimenticare le persone che hanno perso la vita durante la pandemia – dicono gli amministratori cittadini – A distanza di sei anni dai primi drammatici mesi del 2020, Solaro mantiene vivo il ricordo di chi non ce l’ha fatta».

La giornata è stata anche un momento per esprimere riconoscenza verso tutte le persone che, nei mesi più difficili dell’emergenza sanitaria, si sono impegnate con coraggio e generosità.

Un pensiero è andato al personale sanitario, alle forze dell’ordine, ai volontari e ai donatori che hanno sostenuto i più fragili e le famiglie in difficoltà, contribuendo a tenere unita la comunità in una fase complessa.

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Pubblicato il 19 Marzo 2026
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