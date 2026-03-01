Varese News

Somma Lombardo, premiati i giovani del concorso “I promessi scrittori”

In sala consiliare la cerimonia di premiazione: riconoscimenti ai ragazzi per l’impegno nella scrittura

23 Feb 2026

Si è svolta  nella Sala Consiliare di Somma Lombardo, la premiazione del concorso letterario “I Promessi Scrittori”. I ragazzi partecipanti hanno ricevuto un riconoscimento per l’impegno dimostrato nella scrittura, al termine del percorso che li ha visti protagonisti del concorso. A consegnare i premi sono stati il sindaco Stefano Bellaria e l’assessore alla Cultura Donata Valenti. Presente alla cerimonia anche l’autrice Cesarina Briante, nota per aver pubblicato numerosi libri.

Pubblicato il 01 Marzo 2026
