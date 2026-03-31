Sondaggio sulla giunta Galimberti, la Lega attacca: “Chi ha pagato la società che l’ha realizzato?”

Un sondaggio che assegna al sindaco di Varese Davide Galimberti il favore del 57% dei cittadini ha innescato una reazione dura dalla Lega, che non contesta soltanto i numeri ma mette in discussione l’indipendenza di chi li ha prodotti.

L’indagine, realizzata da Winpoll per Scenari Politici tra il 15 e il 21 marzo su un campione di 800 persone con metodologia CATI-CAMI, è stata pubblicata domenica: secondo i dati, il consenso verso la giunta supera il 60% anche tra l’elettorato di Forza Italia, mentre crolla al 18% tra i simpatizzanti della Lega. I grandi progetti di rigenerazione urbana — dalle Stazioni alla Caserma Garibaldi — raccolgono il favore del 75% degli intervistati.

Marco Bordonaro, segretario della Lega di Varese, ha diffuso una nota in cui definisce il sondaggio «un film già visto» e sostiene di percepire sul territorio una realtà ben diversa, con crescente sfiducia verso l’amministrazione anche tra ex sostenitori del centrosinistra.

Il cuore dell’attacco non è però sul merito delle politiche comunali, bensì sull’identità del soggetto che ha condotto la rilevazione. Nella nota, Bordonaro spiega che Winpoll è stata fondata da Federico Benini, esponente storico del Partito Democratico a Verona e attuale assessore al Decentramento nella giunta di centrosinistra guidata dal sindaco Damiano Tommasi. Il committente Scenari Politici fa parte dello stesso gruppo Winpoll, configurando di fatto un’unica catena tra chi commissiona e chi realizza l’indagine.

Bordonaro evoca anche un precedente: nel 2022 Winpoll aveva previsto una vittoria di Letizia Moratti contro Attilio Fontana alle elezioni regionali lombarde, previsione poi smentita nettamente dalle urne, dove Fontana ottenne oltre il 54% dei consensi contro il 9,8% della candidata data per vincente.

A completare il quadro, Bordonaro segnala il titolo della tesi di laurea di Benini: I sondaggi politici: da strumento di conoscenza a strumento di propaganda. (Informazione, come la proprietà di Winpoll, segnalata dallo stesso Benini nel suo sito personale, NDR) «Una definizione che non vorremmo sia attinente a quanto sta avvenendo oggi», scrive il segretario della Lega.

La Lega ha annunciato che depositerà un’interrogazione formale al Consiglio comunale per chiedere al sindaco Galimberti se l’amministrazione fosse a conoscenza di chi ha commissionato e finanziato l’indagine, e se abbia mai avuto rapporti con Winpoll o società a essa riconducibili.

Il sondaggio di Winpoll infatti non è il primo di questo tipo a Varese: la Lega ricorda che nel 2021 un’analoga rilevazione — stessa firma, stesso committente — aveva prodotto risultati simili in favore della giunta Galimberti.