«Sono viva per miracolo»: il racconto di Helin Yildiz coinvolta nell’incidente di Largo Flaiano

«Ho sentito il botto, sono esplosi gli airbag e per qualche secondo ho perso i sensi. Quando ho riaperto gli occhi ho pensato di essere morta». Helin Yildiz racconta così i momenti successivi all’incidente avvenuto l’altra notte poco dopo l’una a Varese, nella rotatoria di Largo Flaiano, dove un’auto è arrivata ad alta velocità finendo contro la sua vettura.

La donna stava rientrando a casa da Milano. «Quella rotonda la faccio praticamente tutti i giorni, è a pochi passi da casa mia. Stavo andando piano, avevo appena finito la curva per immettermi verso via Magenta quando è successo tutto. È stato un attimo. Ho sentito il botto e non ho capito più nulla. Quando ho ripreso conoscenza ho pensato davvero di non essere sopravvissuta».

Dopo lo schianto Helin è rimasta bloccata all’interno dell’auto: la portiera era incastrata e non riusciva ad aprirla. Ad aiutarla è stato un carabiniere arrivato sul posto pochi istanti dopo. «Mi ha aiutata a uscire dalla macchina. È stata una questione di attimi, perché subito dopo l’auto ha preso fuoco».

«Una lezione di umanità»

Helin Yildiz è consigliera comunale ed è molto conosciuta a Varese. Nel suo racconto le prime parole sono state per esprimere un ringraziamento per chi è intervenuto nei primi minuti dopo l’incidente. «In una situazione di crisi come quella ho visto grande professionalità e coordinamento tra forze dell’ordine, vigili del fuoco, soccorritori e operatori sanitari. Hanno gestito tutto in modo eccezionale. È stata davvero una lezione di umanità».

Dopo i primi soccorsi sul posto è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Circolo riportando diverse feriti e contusioni. Per lei quanto accaduto non può essere ridotto a una semplice bravata. «Quando qualcuno guida in modo irresponsabile mette a rischio la vita degli altri. Bastano pochi secondi perché succeda qualcosa di irreparabile. La sicurezza stradale è prima di tutto una questione culturale. Quando si guida bisogna ricordarsi che non si è soli sulla strada. Si è responsabili anche della vita degli altri».

La dinamica dell’incidente

Un giovane di 26 anni, che non si era fermato all’alt dei militari del Radiomobile, è entrato nella maxirotonda ad alta velocità perdendo il controllo dell’auto e schiantandosi contro la vettura guidata da Helin Yildiz. A seguito dell’impatto l’auto della donna si è incendiata. Il 26enne, risultato positivo all’alcoltest, è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

«Devo ancora realizzare»

A distanza di poche ore dall’incidente, Yildiz dice di essere ancora sotto shock. «Credo di non aver ancora realizzato completamente quello che è successo. È stato tutto molto veloce. Però ho reagito con sangue freddo e di questo sono anche un po’ orgogliosa. Poteva andare molto peggio. Sono viva per miracolo».