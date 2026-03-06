Sos Malnate inaugura lo spazio per i bambini nel nome di Federica Colli
In occasione del quarantesimo compleanno di Federica Colli le famiglie donano a SOS Malnate un'area d'attesa dedicata ai bambini per ridurre l'ansia prima dei prelievi medici
Il ricordo di Federica Colli continua a trasformarsi in gesti concreti di solidarietà per la comunità di Malnate. In occasione di quello che sarebbe stato il suo 40° compleanno, le famiglie Colli, Gazzotti e Mascarin hanno scelto di sostenere nuovamente SOS Malnate con il progetto «Un sorriso prima del coraggio», un’iniziativa dedicata ai pazienti più piccoli.
Uno spazio su misura per i bambini
Il cuore del progetto ha riguardato la sistemazione e l’allestimento di un’area d’attesa dedicata ai bambini all’interno del Centro Prelievi BIANALISI, situato nei locali dell’ex sede di SOS Malnate. L’obiettivo è quello di rendere l’impatto con l’ambiente sanitario e l’attesa del prelievo un momento meno traumatico, sostituendo la paura e la tensione con un ambiente accogliente, fatto di arredi e colori pensati su misura per l’infanzia.
Il senso dell’iniziativa
Il nome scelto per lo spazio, «Un sorriso prima del coraggio», racchiude la volontà dei promotori di offrire un momento di leggerezza ai piccoli pazienti prima che venga chiesto loro un piccolo atto di forza. All’interno dell’area è stato collocato un quadretto commemorativo che spiega il senso del progetto: un gesto di cura nato per far sì che, anche nei momenti di timore, ci sia sempre qualcuno pronto a prendersi cura dei più fragili.
Solidarietà oltre il progetto
La generosità delle famiglie Colli, Gazzotti e Mascarin ha permesso di coprire interamente i costi di realizzazione. «Grazie alla donazione ricevuta – spiegano da SOS Malnate – che ha superato i costi del progetto, di comune accordo abbiamo destinato gli importi residui al mantenimento dei mezzi acquistati in ricordo di Federica». Si rinnova così un legame profondo con l’associazione, che già in passato aveva beneficiato del sostegno delle tre famiglie in memoria della giovane scomparsa.
Il momento del ricordo
Per chi vorrà unirsi al ricordo di Federica, l’appuntamento è fissato per lunedì 16 marzo 2026 alle ore 18. Presso la Chiesa di Casbeno verrà celebrata la Santa Messa proprio nel giorno del suo quarantesimo compleanno, un momento per ritrovarsi e celebrare una memoria che continua a generare bene per tutto il territorio.
