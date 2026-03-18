SOS Valceresio cerca 4 giovani volontari nell’ambito del Bando di Servizio Civile Universale 2026

È tempo di scelte per i giovani del territorio: il nuovo bando per il Servizio Civile Universale 2026 è ufficialmente aperto e la SOS Valceresio ODV è pronta ad accogliere quattro nuovi volontari nella propria squadra. Si tratta di una delle opportunità messe a disposizione dalle Pubbliche Assistenze ANPAS in Lombardia, che quest’anno offrono complessivamente 332 posti per ragazzi e ragazze desiderosi di mettersi in gioco nel mondo del volontariato.

Un anno tra soccorso e solidarietà

L’esperienza presso la sede di Besano avrà una durata di 12 mesi, con un impegno richiesto di 25 ore settimanali. Per i partecipanti è previsto un assegno mensile di 519,47 euro. Ma oltre all’aspetto economico, il progetto punta sulla formazione sul campo: i giovani saranno infatti coinvolti direttamente nelle attività quotidiane dell’associazione, dal supporto ai servizi sanitari ai trasporti protetti, affiancati costantemente da personale esperto.

«Il Servizio Civile rappresenta molto più di un semplice impegno annuale – spiega il Coordinatore di SOS Valceresio – è un percorso di crescita personale e professionale, che permette ai giovani di acquisire competenze concrete, sviluppare senso di responsabilità e diventare cittadini attivi».

Come presentare la domanda

Per partecipare alla selezione è necessario muoversi entro le ore 14.00 dell’8 aprile 2026. La candidatura può essere inviata esclusivamente online attraverso la piattaforma ministeriale dedicata, a cui si accede tramite le credenziali SPID.

Proprio per facilitare questo passaggio, l’associazione si mette a disposizione dei candidati: «Invitiamo tutte e tutti i giovani interessati a contattarci – aggiunge il coordinatore – perché crediamo fortemente nel valore educativo e sociale di questa esperienza. Il Servizio Civile è un primo passo importante per costruire il proprio futuro, mettendosi al servizio degli altri».

Contatti e supporto

Gli operatori della SOS Valceresio sono pronti a fornire informazioni e supporto nella compilazione della domanda presso la sede di via Restelli 4 a Besano. È possibile contattare l’ente ai numeri 0332.917666 o 345.9613822, oppure scrivendo una mail all’indirizzo info@sosvalceresio.it.