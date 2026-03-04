Varese News

Spaccio nei boschi della droga fra Gornate e Morazzone, gli agenti sparano, al via il processo

Imputato un pusher sorpreso dall'antidroga con un machete e arrestato dopo il colpo di pistola esploso a scopo intimidatorio da uno dei poliziotti dell'Antidroga

Generico 02 Mar 2026

Parte con un rinvio il processo per detenzione di droga, porto abusivo di arma impropria e resistenza a pubblico ufficiale per i fatti andati in scena ai primi di febbraio nei boschi fra Castiglione Olona, Gornate Olona e Morazzone, già al centro di pesanti proteste da parte dei residenti per lo smercio di droga a cielo aperto.

Il procedimento penale vede imputato un uomo accusato di essere uno dei pusher presenti sulla scena quel pomeriggio, colto dagli agenti dell’Antidroga della Squadra Mobile di Varese che, nel corso di un blitz – attività d’iniziativa di controllo del territorio – erano intervenuti nei pressi di un accampamento nel folto dei boschi. Alla vista degli agenti, che per questa tipologia di servizi si muovono in borghese, l’uomo avrebbe opposto resistenza sfoderando un pesante machete, posato a terra solo dopo che uno degli agenti aveva esploso un colpo di pistola in aria.

A quel punto lo spacciatore, benché disarmato (anche se è stato trovato un secondo coltello durante la perquisizione del giaciglio, vedi foto), avrebbe continuato a opporre una feroce resistenza nei confronti degli agenti, mordendone uno alla mano.

Una violenza che non ha ovviamente evitato l’arresto. Ora il procedimento per direttissima prosegue davanti al giudice monocratico ed è stato calendarizzato per il prossimo 10 marzo dinanzi al giudice Alessandro Chionna presso il Tribunale di Varese.

Pubblicato il 04 Marzo 2026
