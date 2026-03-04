Spariscono due piante davanti a un fiorista a Induno Olona: “Amarezza per il gesto”

Due piante portate via dall’esterno di un fiorista a Induno Olona durante la pausa pranzo. L’episodio è avvenuto martedì 3 marzo e il titolare dell’attività se n’è accorto nel primo pomeriggio, quando è tornato a controllare l’esposizione davanti al punto vendita.

Come accade abitualmente, ogni mattina alcune piante vengono sistemate all’esterno del negozio e ritirate la sera alla chiusura. Martedì, invece, due delle piante lasciate davanti all’ingresso sono state portate via nella fascia oraria tra le 12.30 e le 15. Poco prima erano state bagnate e sistemate insieme alle altre.

Accortosi della mancanza, il commerciante ha controllato le immagini delle telecamere. «Le metto fuori al mattino e le ritiro a fine giornata – racconta il titolare – e in tanti anni non era mai successo che mancasse qualcosa. Non è tanto per il valore delle piante, ma per il gesto. Si dice spesso che siano i giovani a fare queste cose e invece.. ».