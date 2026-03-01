Spina Verde, una stagione da vivere tra natura, storia e comunità

Un Auditorium “Elisa Salvaterra” gremito ha accolto, sabato 28 febbraio a Villa Imbonati a San Fermo della Battaglia (Como) la presentazione della stagione 2026 del Parco Regionale Spina Verde e del Castel Baradello.

Un centinaio di persone ha partecipato all’incontro aperto dai saluti istituzionali dei sindaci Pierluigi Mascetti e Marina Pellin, che hanno ribadito l’importanza di promuovere iniziative per la cittadinanza in un’area verde protetta.

Nel corso dell’appuntamento è stato ricordato il contributo di circa 400mila euro destinato all’ampliamento e alla ristrutturazione dell’area ristoro al Colombirolino, a Cavallasca, che aprirà a breve con inserimenti lavorativi per persone con fragilità e una proposta a km zero in collaborazione con Slow Food e una cooperativa agricola locale . Il presidente Giorgio Casati ha sottolineato il valore del Parco come patrimonio collettivo, dal punto di vista paesaggistico e storico, citando Villa Imbonati e il Castel Baradello, simbolo della città con oltre 1.400 anni di storia.

Proprio al Castello sono previsti lavori per il ripristino dell’accesso carraio, per un investimento di circa 900mila euro.

Tra le novità, un nuovo pannello cartografico al Castel Baradello, finanziato dal Rotary Club Como Baradello e realizzato da Giovanni De Agostini, dell’associazione Italgeo.

Il calendario 2026 propone tour tematici da marzo a ottobre, aperture del Castello con visite guidate, eventi speciali nel Parco e al Baradello, dal Bioblitz alla Notte di San Lorenzo , oltre a un centro estivo e percorsi didattici per le scuole, anche in collaborazione con il Parco Avventura “Wonderwood” . Una programmazione ampia, coordinata da Slow Lake Como, che nasce dalla sinergia con numerose realtà territoriali, con l’obiettivo di vivere il Parco insieme e valorizzarne il patrimonio.

