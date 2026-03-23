Sport e natura: la Cycling Sport Promotion dona un albero per i nuovi nati di Cittiglio

Cittiglio si tinge di verde per dare il benvenuto ai suoi nuovi cittadini. Sabato 21 marzo, in occasione della Giornata nazionale della gentilezza, il Comune ha celebrato la nascita dei bambini venuti al mondo nel 2025 con la messa a dimora di un Carpino Nero. L’iniziativa, che unisce il valore della vita nascente alla tutela del territorio, è stata resa possibile grazie alla donazione della Cycling Sport Promotion, l’ente organizzatore del celebre Trofeo Alfredo Binda.

Un albero per le nuove generazioni

La cerimonia ha visto la partecipazione del sindaco Rossella Magnani, dell’assessore Daniela Vincenzi, del consigliere comunale Mario Paolicelli e del consigliere provinciale Matteo Marchesi, che si sono stretti attorno alle famiglie dei piccoli festeggiati. Il Carpino Nero scelto per l’occasione non è una pianta qualunque: si tratta di una specie robusta, simbolo di una crescita sana e armoniosa all’interno della comunità.

Le parole delle istituzioni

«Siamo molto felici di accogliere i bambini nati nel 2025 e le loro famiglie in questa giornata di festa dedicata alla gentilezza – le parole del sindaco di Cittiglio, Rossella Magnani –. La gentilezza è un valore che ci auguriamo di tramandare di generazione in generazione. Un grazie sentito a Mario Minervino per aver donato questa pianta che si adatta bene a tutti i contesti: è l’augurio che facciamo a questi bambini, di poter vivere appieno questa vita meravigliosa insieme ai genitori e ai nonni, pilastri di ogni famiglia».

Lo sport che sposa l’ambiente

Il gesto si inserisce nel solco delle attività collaterali del Trofeo Alfredo Binda, la gara ciclistica internazionale che da anni promuove non solo lo sport di alto livello, ma anche la sostenibilità e la sicurezza stradale. Per il terzo anno consecutivo, la Cycling Sport Promotion ha voluto confermare il proprio impegno ecologico legandolo indissolubilmente al tessuto sociale del Varesotto.

Un legame sempre più stretto con il territorio

«È una giornata molto significativa – ha commentato Mario Minervino, presidente della Cycling Sport Promotion –. Siamo molto attenti al discorso dell’ambiente e quest’anno l’abbinamento con l’iniziativa della sindaca unisce l’aspetto sociale, rendendo il Trofeo Binda sempre più legato al territorio». La piantumazione diventa così il simbolo di un progetto che vive tutto l’anno e che, proprio come il Carpino Nero, affonda le sue radici nella storia locale per guardare con speranza al futuro.