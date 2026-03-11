Sport e ricerca a Castiglione Olona: torna la sesta edizione di “100 all’Ora”

Il ricavato della sesta edizione della kermesse sportiva sarà interamente devoluto all’Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma per sostenere la ricerca scientifica

Torna a Castiglione Olona l’appuntamento con la solidarietà e l’energia dello sport. Sabato 28 marzo 2026, il centro sportivo “Le Officine” ospiterà la sesta edizione di “100 all’Ora”, la manifestazione benefica che trasforma il movimento fisico in un aiuto concreto per la ricerca medica. L’intero ricavato della giornata sarà infatti devoluto all’AIL, l’Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, per sostenere l’assistenza ai pazienti ematologici.

Una maratona di solidarietà sui pedali

Il cuore pulsante dell’evento resta la storica maratona di indoor cycling, che negli anni è diventata il simbolo di questa iniziativa castiglionese. Cento minuti di pedalata collettiva per sfidare i propri limiti e, contemporaneamente, dare un contributo fondamentale alla lotta contro i tumori del sangue. L’atmosfera carica di entusiasmo delle passate edizioni promette di ripetersi, coinvolgendo atleti e semplici appassionati in una sfida di resistenza e cuore.

Yoga, pilates e scherma: le novità del 2026

L’edizione di quest’anno amplia sensibilmente la propria offerta per coinvolgere un pubblico ancora più vasto e variegato. Accanto alle biciclette, il programma si arricchisce con sessioni di pilates, yoga, cross cardio, super jump e free up. Ce n’è per tutti i gusti: dal relax delle discipline orientali all’intensità del salto sul tappeto elastico. Per chi invece preferisce un approccio più ludico, non mancherà il classico torneo di calcio balilla, momento di aggregazione intergenerazionale per eccellenza.

Tra sport e tradizione storica

Una delle novità più affascinanti di questa sesta edizione è rappresentata dallo stage e dal torneo di scherma storica. I partecipanti e i visitatori avranno l’occasione di avvicinarsi a una disciplina antica che unisce il rigore atletico alla rievocazione delle tradizioni d’armi, aggiungendo un tocco di cultura sportiva particolare alla giornata. Sarà un’opportunità per scoprire come si impugnava una spada e quali erano le tecniche di combattimento del passato.

Logistica e convivialità alle Officine

La manifestazione si svolgerà presso il centro sportivo Le Officine, situato in via Cortina d’Ampezzo 737 a Castiglione Olona. Oltre alle attività fisiche, l’organizzazione ha previsto un punto di ristoro attivo per tutta la durata dell’evento, dove sarà possibile fermarsi a cenare e trascorrere la serata in compagnia. Per partecipare alle diverse attività o richiedere informazioni è possibile contattare il numero 333.8699293.