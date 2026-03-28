Sport e svago all’aria aperta: nei parchi cittadini arrivano i tavoli da ping pong

Nonostante il forte vento degli ultimi giorni, che ha costretto il personale comunale a numerosi interventi straordinari su tutto il territorio, si sono conclusi con successo i lavori di potenziamento delle aree svago di Casciago e Morosolo.

La novità riguarda l’installazione di due nuovi tavoli da ping pong, pensati per arricchire l’offerta sportiva e ricreativa dei parchi cittadini. Le strutture sono state realizzate in materiale ad alta resistenza, studiato appositamente per resistere agli agenti atmosferici e all’usura del tempo, garantendo così una lunga durata nel tempo.



Dove trovarli

I nuovi tavoli sono stati posizionati strategicamente per coprire le due principali zone residenziali del comune:

Al Parco della Pinetina di via Pascoli, punto di riferimento per il tempo libero a Casciago.

Al Parco dei Ciliegi di piazza Giovanni XXIII, nell’area giochi di Morosolo.

L’intervento mira a promuovere la socialità e l’attività fisica all’aperto, offrendo ai ragazzi e a tutti gli appassionati una nuova possibilità di divertimento gratuito all’interno degli spazi verdi comunali.