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Sport e svago all’aria aperta: nei parchi cittadini arrivano i tavoli da ping pong

Una novità per i parchi di Casciago e Morosolo: installati due tavoli da ping pong nelle aree gioco del paese, pronti per l'utilizzo da parte dei cittadini

Generico 23 Mar 2026

Nonostante il forte vento degli ultimi giorni, che ha costretto il personale comunale a numerosi interventi straordinari su tutto il territorio, si sono conclusi con successo i lavori di potenziamento delle aree svago di Casciago e Morosolo.

La novità riguarda l’installazione di due nuovi tavoli da ping pong, pensati per arricchire l’offerta sportiva e ricreativa dei parchi cittadini. Le strutture sono state realizzate in materiale ad alta resistenza, studiato appositamente per resistere agli agenti atmosferici e all’usura del tempo, garantendo così una lunga durata nel tempo.

Generico 23 Mar 2026

Dove trovarli

I nuovi tavoli sono stati posizionati strategicamente per coprire le due principali zone residenziali del comune:

Al Parco della Pinetina di via Pascoli, punto di riferimento per il tempo libero a Casciago.

Al Parco dei Ciliegi di piazza Giovanni XXIII, nell’area giochi di Morosolo.

L’intervento mira a promuovere la socialità e l’attività fisica all’aperto, offrendo ai ragazzi e a tutti gli appassionati una nuova possibilità di divertimento gratuito all’interno degli spazi verdi comunali.

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Pubblicato il 28 Marzo 2026
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