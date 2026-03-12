Sport, progetti e maturità: gli studenti del Daverio Casula Nervi protagonisti di “Che scuola fai?”

Gli studenti dell’ITET Daverio Casula Nervi sono stati i protagonisti di una nuova puntata del podcast di VareseNews “Che scuola fai?”, il format che dà voce agli studenti delle scuole superiori del territorio.

Gli ospiti della puntata sono Mattia Pedrini, Leonardo Gardelli, Gaetano Gallo e Filippo Cirillo, studenti dei diversi indirizzi dell’istituto: dal CAT – Costruzioni Ambiente e Territorio, erede del vecchio geometra, fino all’Amministrazione Finanza e Marketing, la storica ragioneria. Tra gli altri percorsi presenti nella scuola anche turistico, relazioni internazionali per il marketing e sistemi informativi aziendali, che completano l’offerta formativa dell’istituto.

Durante la chiacchierata i ragazzi hanno raccontato come si vive al “Casula” ( nome che ormai rappresenta i tre percorsi), come viene percepita la scuola dall’esterno e cosa significa studiare in un istituto tecnico. Un luogo dove lo studio è spesso più pratico che teorico: meno pagine da memorizzare e più progetti, lavori di gruppo e attività tecniche, come la progettazione per i futuri geometri o le simulazioni aziendali per chi studia economia.

Non sono mancati anche i racconti della vita quotidiana tra i corridoi della scuola: gli spazi preferiti sono quasi unanimemente quelli sportivi, dalla palestra al campo esterno di calcetto, luoghi di aggregazione molto amati dagli studenti. Tra i nomi degli ex più noti dell’istituto è stato citato anche il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, diplomato proprio al Casula.

Come in ogni scuola non mancano le rivalità: nel caso del Daverio Casula Nervi il confronto più acceso è con l’istituto Ferraris, soprattutto sul campo della Varese School Cup, il torneo di basket tra scuole che negli anni ha acceso il tifo degli studenti.

Nel corso della puntata si è parlato anche di studio e maturità imminente, di materie amate e detestate, e delle esperienze che rimarranno nel ricordo: dalle gite e dai PCTO ai momenti di festa di fine anno, fino alle trasferte sportive con la squadra della scuola.

Una chiacchierata leggera che racconta una scuola storica della città. Perché proprio da qui parte tutto: era il 9 dicembre 1862 quando per la prima volta suonò la campanella in questa scuola. Più di un secolo e mezzo dopo, quella storia continua ogni giorno tra le aule del Daverio Casula Nervi.

E nella puntata di “Che scuola fai?” quella storia è arrivata anche in radio, con le voci degli studenti di oggi.