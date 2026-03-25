“Startup Your Ideas”: Confindustria Varese rilancia il bando per le imprese del futuro

Al via la terza edizione di “Startup Your Ideas”, il concorso promosso da Confindustria Varese e dal suo Gruppo Giovani Imprenditori per sostenere la nascita e lo sviluppo di nuove imprese innovative. L’iniziativa si rivolge a tutte le startup della Lombardia che puntano su tecnologia e innovazione, offrendo loro percorsi di incubazione e accelerazione grazie alla collaborazione strategica con partner come Innovits e ComoNExT.

Due bandi per fasi diverse di crescita

La principale novità di quest’anno è la suddivisione del contest in due categorie distinte, pensate per intercettare le diverse esigenze delle realtà emergenti. Il primo bando è dedicato alle idee imprenditoriali e alle startup in fase iniziale (early stage), mentre il secondo si rivolge a strutture già avviate che necessitano di un ulteriore salto di qualità (later stage). Gli aspiranti imprenditori hanno tempo fino a venerdì 29 maggio 2026 per inviare la propria candidatura attraverso i moduli online messi a disposizione dall’associazione.

Il valore dell’ecosistema varesino

L’obiettivo dell’iniziativa è creare un ponte solido tra il mondo della formazione, le nuove imprese e il tessuto produttivo consolidato del territorio. Attraverso questo scambio, Confindustria mira a favorire processi di “Open Innovation” e l’integrazione dell’intelligenza artificiale nelle aziende. L’iniziativa non è solo un premio, ma un tassello del progetto più ampio verso la #Varese2050, che punta a rendere la provincia un polo d’attrazione per talenti e nuovi investimenti.

Le voci dei protagonisti

«La scelta di riproporre il concorso – afferma Pietro Conti, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Varese – dimostra il costante impegno che, come Movimento, stiamo portando avanti nella costruzione e nello sviluppo di un vero ecosistema dell’innovazione sul territorio. Le novità introdotte per questa edizione nascono dagli spunti raccolti proprio dagli imprenditori».

Sulla stessa linea Maurizio Mondellini, Presidente di Innovits: «In coerenza con il Piano Strategico di Confindustria Varese, vogliamo porci come punto di riferimento anche per quelle aziende che vogliono puntare sull’innovazione. Siamo orgogliosi di mettere a disposizione il nostro percorso di incubazione: una svolta per creare un ponte tra startup e imprese».

Infine, Ivan Parisi, Direttore Generale di ComoNExT, sottolinea l’impatto regionale dell’iniziativa: «Il premio rappresenta un’iniziativa di grande valore per rafforzare l’attrattività e la competitività del territorio. Come Parco Scientifico Tecnologico siamo orgogliosi di contribuire con il percorso di accelerazione dedicato alla startup vincitrice del bando Later Stage, supportandone il consolidamento grazie a un ecosistema composto da oltre 900 innovatori».

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